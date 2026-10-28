Немецкую БМП "Boxer" научили сбивать дроны с помощью 30-мм пушки: видео испытаний

Об испытаниях сообщила компания KNDS Deutschland в своем инстаграме. На опубликованном видео Boxer RCT30 ведет огонь по небольшим дронам, приближающимся к бронемашине.

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Компания подчеркивает, что машина предназначена для борьбы с широким спектром угроз, среди которых теперь все более заметное место занимают беспилотники. При этом количество пораженных целей, дальность стрельбы и условия испытаний производитель в данном сообщении не уточняет.

Как 30-мм пушка Boxer сбивает дроны

На Boxer RCT30 установлена безэкипажная башня с полностью стабилизированной автоматической пушкой MK 30-2/ABM калибра 30 миллиметров. Ее особенность заключается в возможности стрелять программируемыми боеприпасами воздушного взрыва. Такой снаряд взрывается рядом с целью и создает облако осколков, поэтому для поражения небольшого беспилотника не обязательно попадать непосредственно в корпус.

Это особенно полезно против группы небольших дронов, которые сложно поразить обычными бронебойными снарядами. В то же время сам принцип воздушного взрыва не гарантирует, что одна очередь уничтожит сразу весь рой: результат зависит от расстояния, расположения целей, точности сопровождения и количества боеприпасов.

Подобные боеприпасы используют и специализированные зенитные установки. Как ранее сообщал "Милитари 24", Украина получала системы Skyranger 35 и Skynex, предназначенные для борьбы с воздушными угрозами. В отличие от них, Boxer RCT30 – это прежде всего боевая машина пехоты, а способность вести огонь по дронам расширяет ее возможности самозащиты.

Бронемашина весом 38,5 тонны с ракетами SPIKE LR

Согласно официальным характеристикам KNDS, Boxer RCT30 имеет колесную формулу 8х8, массу около 38,5 тонн и двигатель мощностью до 600 кВт. Машина способна разгоняться до более чем 100 километров в час. Ее экипаж состоит из трех военнослужащих, а десантное отделение вмещает еще семерых.

В башне, помимо пушки, установлен спаренный пулемет MG5 и предусмотрены две управляемые противотанковые ракеты SPIKE LR. Таким образом, Boxer может бороться не только с пехотой и легкобронированной техникой, но и с более тяжелыми наземными целями.

Башня оснащена современными оптическими средствами наблюдения и системой управления огнем. Стабилизация позволяет вести прицельный огонь во время движения. Разработчик также заявляет о функции hunter-killer, благодаря которой командир может искать следующую цель, пока наводчик работает по предыдущей.

Почему европейские бронемашины начали вооружать для борьбы с дронами

Угроза со стороны небольших ударных беспилотников заставляет производителей бронетехники пересматривать требования к вооружению. Обычной брони уже недостаточно, ведь FPV-дроны могут атаковать машину с разных направлений. Поэтому к традиционным пушкам, пулеметам и противотанковым ракетам добавляют средства обнаружения и поражения воздушных целей.

Немецкие производители параллельно разрабатывают и отдельные зенитные платформы. Например, 24 Канал рассказал о планах Бундесвера закупить сотни систем Skyranger 30, предназначенных прежде всего для противовоздушной обороны ближнего действия. Boxer RCT30 имеет другую основную задачу: перевозить пехоту и поддерживать ее огнем, сохраняя возможность противодействовать дронам.

На украинском фронте вопрос защиты бронемашин от FPV-дронов особенно острый. Украина и Германия уже обсуждали расширение совместного производства систем противодействия дронам, однако это не означает, что Boxer RCT30 с новыми антидроновыми возможностями заказан для ВСУ.

KNDS не сообщила, планирует ли она создать на базе представленной машины отдельную серийную противодроновую модификацию. На данный момент речь идет о демонстрации возможностей уже имеющейся боевой машины пехоты и ее пушки с боеприпасами воздушного взрыва.