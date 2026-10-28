Німецьку БМП Boxer навчили збивати дрони 30-мм гарматою: відео випробувань

Про випробування повідомила KNDS Deutschland у своєму Instagram. На оприлюдненому відео Boxer RCT30 веде вогонь по малих дронах, що наближаються до бронемашини.

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Компанія наголошує, що машина призначена для роботи проти широкого спектра загроз, серед яких тепер дедалі помітніше місце займають безпілотники. При цьому кількість уражених цілей, дистанцію стрільби та умови випробування виробник у наведеному повідомленні не уточнює.

Як 30-мм гармата Boxer збиває дрони

На Boxer RCT30 встановлено безекіпажну башту з повністю стабілізованою автоматичною гарматою MK 30-2/ABM калібру 30 міліметрів. Її особливість полягає в можливості стріляти програмованими боєприпасами повітряного підриву. Такий снаряд вибухає біля цілі й створює хмару уламків, тому для ураження малого безпілотника не обов’язково влучати безпосередньо в корпус.

Це особливо корисно проти групи невеликих дронів, які складно уразити звичайними бронебійними снарядами. Водночас сам принцип повітряного підриву не гарантує, що одна черга знищить одразу весь рій: результат залежить від відстані, розташування цілей, точності супроводу та кількості боєприпасів.

Подібні боєприпаси використовують і спеціалізовані зенітні установки. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, Україна отримувала системи Skyranger 35 і Skynex, призначені для боротьби з повітряними загрозами. На відміну від них, Boxer RCT30 насамперед є бойовою машиною піхоти, а здатність вести вогонь по дронах розширює її можливості самозахисту.

Бронемашина вагою 38,5 тонни з ракетами SPIKE LR

Згідно з офіційними характеристиками KNDS, Boxer RCT30 має колісну формулу 8х8, масу близько 38,5 тонни та двигун потужністю до 600 кВт. Машина здатна розганятися понад 100 кілометрів на годину. Її екіпаж складається з трьох військових, а десантне відділення вміщує ще сімох.

У башті, окрім гармати, встановлено спарений кулемет MG5 та передбачено дві керовані протитанкові ракети SPIKE LR. Таким чином, Boxer може боротися не лише з піхотою та легкоброньованою технікою, а й із важчими наземними цілями.

Башта має сучасні оптичні засоби спостереження та систему управління вогнем. Стабілізація дозволяє вести прицільний вогонь під час руху. Розробник також заявляє про функцію hunter-killer, завдяки якій командир може шукати наступну ціль, поки навідник працює по попередній.

Чому європейські бронемашини почали озброювати для боротьби з дронами

Загроза малих ударних безпілотників змушує виробників бронетехніки переглядати вимоги до озброєння. Звичайної броні вже недостатньо, адже FPV-дрони можуть атакувати машину з різних напрямків. Тому до традиційних гармат, кулеметів і протитанкових ракет додають засоби виявлення та ураження повітряних цілей.

Німецькі виробники паралельно розвивають і окремі зенітні платформи. Наприклад, 24 Канал розповідав про плани Бундесверу закупити сотні систем Skyranger 30, призначених передусім для протиповітряної оборони ближньої дії. Boxer RCT30 має інше основне завдання: перевозити піхоту й підтримувати її вогнем, зберігаючи можливість протидіяти дронам.

На українському фронті питання захисту бронемашин від FPV-дронів особливо гостре. Україна та Німеччина вже обговорювали розширення спільного виробництва систем протидії дронам, однак це не означає, що Boxer RCT30 з новими антидроновими можливостями замовлений для ЗСУ.

KNDS не повідомила, чи планує створити на базі показаної машини окрему серійну протидронову модифікацію. Наразі йдеться про демонстрацію можливостей уже наявної бойової машини піхоти та її гармати з боєприпасами повітряного підриву.