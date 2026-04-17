Сбили реактивный "Шахед" и не только: как работают частные ПВО

Частная ПВО в Украине показывает свои первые результаты за 4 месяца работы. Сейчас группы сбивают до 85% российских дронов на Харьковщине, в том числе и модифицированные БПЛА.

С представителем команды CARMINE SKY пообщался 24 Канал.

Как работает частная ПВО?

Команда CARMINE SKY защищает небо всего 4 месяца, но уже показала высокую эффективность на Харьковщине. По их данным, удается сбивать 85% российских дронов в воздухе. В частности, речь идет о "Шахедах", "Ланцеты" и даже реактивный БПЛА.

Компания стала первой частной противовоздушной обороной. Перед началом работы такие фирмы должны пройти лицензирование и подходить по технологическим и безопасным требованиям. Далее подписывается договор с Минобороны. Но, замечает представитель, финансируется структура за счет инвестиций, а не Министерства.

Государство выполняет стратегическую функцию, мы присутствуем локально. Мы можем защищать частные предприятия, объекты критической инфраструктуры и другие. Но в целом мы работаем в единой системе,

– добавили в компании.

Отмечается, что работают в компании преимущественно гражданские. При этом у фирмы есть критерии отбора и требование в периодическом прохождении полиграфа.

В компании своими преимуществами называют то, что они способны оперативно развернуть свою систему и быстро масштабироваться. К тому же, по словам представителя, защищать объект можно даже за тысячи километров от него.

Представитель CARMINE SKY уверяет, что структура является лишь дополнением к общей ПВО Украины и работает исключительно в рамках законодательства. Все решения команде предоставляет Минобороны.

