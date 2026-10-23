Вместо советских БМП-2: Чехия продемонстрировала боевую машину CV90 MkIV в окончательной конфигурации

Чешские военные впервые продемонстрировали в своей стране боевую машину пехоты CV90 MkIV в той конфигурации, в которой ее получит армия. Шведскую БМП оснастили 30-миллиметровой пушкой, системой активной защиты Iron Fist и средствами радиоэлектронной борьбы. Первые поставки ожидаются уже в ноябре 2026 года, а всего Прага заказала 246 машин.

Новую версию CV90 представили на оборонной выставке Future Forces Forum в Праге, сообщает польское издание Defence24. Министерство обороны Чехии также подтвердило демонстрацию CV90 MkIV CZ на выставке.

Первую машину для чешского заказа производитель BAE Systems Hägglunds представил в Швеции еще в августе 2025 года, поэтому речь идет именно о ее дебюте в Чехии, а не о мировой премьере модели.

Чем особенна чешская CV90 MkIV

Чешская армия получит CV9030 MkIV, новейшую серийную модификацию семейства CV90. Ее основным вооружением является 30-миллиметровая автоматическая пушка Bushmaster II, а для борьбы с тяжелобронированными целями предусмотрена спаренная пусковая установка противотанковых управляемых ракет.

Машину, представленную в Праге, показали с израильской системой активной защиты Iron Fist, а также оборудованием для радиоэлектронной борьбы. Iron Fist предназначена для противодействия угрозам, приближающимся к бронемашине, в частности противотанковым боеприпасам. Однако наличие этого оборудования на выставочном образце не дает оснований утверждать, что система обеспечивает полную защиту от всех типов FPV-дронов.

CV90 MkIV получила новый двигатель Scania мощностью 1000 лошадиных сил и модернизированную трансмиссию X300. Допустимая полная масса машины возросла до 37 тонн, что позволяет устанавливать дополнительное бронирование и оборудование. Для сравнения: БМП-2, которые она заменит в чешской армии, относятся к значительно более легкому поколению бронетехники советской разработки.

Новая электронная архитектура машины соответствует стандарту НАТО NGVA, поэтому в нее проще интегрировать современные датчики, средства связи и другие системы. Производитель также заявляет о возможности дальнейшего внедрения элементов искусственного интеллекта, цифровых карт и дополненной реальности. Это потенциал платформы для модернизации, а не свидетельство того, что каждая из этих функций уже установлена на серийной чешской БМП.

CV90 MkIV с израильской системой активной защиты Iron Fist. Фото

Когда Чехия получит первые боевые машины

Согласно плану поставок, первые CV90 MkIV должны поступить в чешскую армию в ноябре 2026 года. К 2028 году планируется передать первую сотню машин, а завершение выполнения контракта ожидается к 2030 году.

Прага заказала 246 машин семейства CV90 в семи модификациях. Большую часть составит 141 боевая машина пехоты. Остальные предназначены для командования, разведки, инженерного обеспечения, артиллерийского наблюдения, медицинской эвакуации и ремонта. Такой набор позволяет перевооружить не только отдельные механизированные роты, но и всю систему обеспечения подразделений.

Стоимость контракта составляет почти 60 миллиардов чешских крон, или около 2,7 миллиарда долларов по оценке, приведенной Defence24. Сумма включает не только бронемашины, но и подготовку экипажей, логистику и другое оборудование.

Более 200 CV90 будут собирать в Чехии

Первые 39 машин для Праги изготовят в Швеции, а остальные 207 должны собрать на чешских предприятиях. Главную роль в этом сотрудничестве играет государственная компания VOP CZ.

Причем локализация уже перешла от планов к делу: VOP CZ сообщила, что в июле 2026 года получила первые корпуса из Швеции и приступила к их сборке на заводе в Шенове. Компания рассчитывает выходить на производство примерно десяти машин в месяц после полного развертывания производства. Каждая готовая БМП будет проходить дорожные и технические испытания перед передачей военным.

В проекте участвуют около 40 чешских предприятий. В частности, Meopta будет поставлять оптические системы, Ray Service займется кабельными сетями, а VR Group будет создавать тренажеры. Согласно условиям соглашений, не менее 40% стоимости программы должны вернуться в виде заказов чешской оборонной промышленности.

Чем новая CV90 отличается от тех, что участвуют в боевых действиях в Украине

Семейство CV90 хорошо знакомо украинским военным, но машины для Чехии отличаются от шведских CV9040C, которые передавались Украине. В частности, на украинских машинах используется 40-миллиметровая пушка Bofors, тогда как для чешской CV9030 MkIV предусмотрена 30-миллиметровая Bushmaster II.

Ранее 24 Канал подробно рассказывал о характеристиках и различных поколениях CV90, а также об использовании этих БМП в Украине. Разница между поколениями касается не только вооружения, но и электроники, бронирования и возможностей дальнейшей модернизации.

Украинские экипажи также сравнивали CV90 с американской Bradley в боевых условиях. Военные отмечали особенности защиты, огневых возможностей и удобства машин, причем каждая из них имела свои преимущества.

Между тем США работают над следующим поколением собственных БМП. Как сообщает "Милитари 24", компания Rheinmetall уже передала прототип Lynx XM30 на испытания американской армии. Обе программы демонстрируют спрос на цифровую архитектуру бронемашин и возможность установки дополнительных систем защиты.

Чешский контракт особенен тем, что предусматривает не только получение современных машин, но и развертывание собственной производственной и сервисной базы. Поэтому после поступления первых CV90 армия Чехии будет постепенно заменять устаревшие БМП-2, а местные заводы получат возможность самостоятельно обслуживать значительную часть нового парка.