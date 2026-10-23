Замість радянських БМП-2: Чехія показала бойову машину CV90 MkIV у фінальній конфігурації

Нову версію CV90 представили на оборонній виставці Future Forces Forum у Празі, повідомляє польське Defence24. Міністерство оборони Чехії також підтвердило демонстрацію CV90 MkIV CZ на виставці. Першу машину для чеського замовлення виробник BAE Systems Hägglunds презентував у Швеції ще в серпні 2025 року, тож ідеться саме про її дебют у Чехії, а не світову прем'єру моделі.

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Чим особлива чеська CV90 MkIV

Чеська армія отримає CV9030 MkIV, найновішу серійну модифікацію сімейства CV90. Її основним озброєнням є 30-міліметрова автоматична гармата Bushmaster II, а для боротьби з важкоброньованими цілями передбачена спарена пускова установка протитанкових керованих ракет.

Машину, представлену в Празі, показали з ізраїльською системою активного захисту Iron Fist, а також обладнанням для радіоелектронної боротьби. Iron Fist призначена для протидії загрозам, що наближаються до бронемашини, зокрема протитанковим боєприпасам. Однак наявність цього обладнання на виставковому зразку не дає підстав стверджувати, що система забезпечує повний захист від усіх типів FPV-дронів.

CV90 MkIV отримала новий двигун Scania потужністю 1000 кінських сил та модернізовану трансмісію X300. Допустима повна маса машини зросла до 37 тонн, що дозволяє встановлювати додаткове бронювання й обладнання. Для порівняння, БМП-2, які вона замінить у чеській армії, належать до значно легшого покоління бронетехніки радянської розробки.

Нова електронна архітектура машини відповідає стандарту НАТО NGVA, тому до неї простіше інтегрувати сучасні сенсори, засоби зв'язку та інші системи. Виробник також заявляє можливості подальшого впровадження елементів штучного інтелекту, цифрових карт і доповненої реальності. Це потенціал платформи для модернізації, а не свідчення того, що кожну з цих функцій уже встановлено на серійній чеській БМП.

CV90 MkIV з ізраїльською системою активного захисту Iron Fist. Фото

Коли Чехія отримає перші бойові машини

Згідно з планом постачання, перші CV90 MkIV мають надійти чеській армії в листопаді 2026 року. До 2028-го планують передати першу сотню машин, а завершити виконання контракту очікують до 2030 року.

Прага замовила 246 машин сімейства CV90 у семи виконаннях. Більшу частину становитиме 141 бойова машина піхоти. Решта призначені для командування, розвідки, інженерного забезпечення, артилерійського спостереження, медичної евакуації та ремонту. Такий набір дозволяє переозброювати не лише окремі механізовані роти, а й усю систему забезпечення підрозділів.

Вартість контракту становить майже 60 мільярдів чеських крон, або близько 2,7 мільярда доларів за оцінкою, наведеною Defence24. Сума охоплює не тільки бронемашини, але й підготовку екіпажів, логістику та інше обладнання.

Понад 200 CV90 збиратимуть у Чехії

Перші 39 машин для Праги виготовлять у Швеції, а решту 207 мають зібрати на чеських підприємствах. Головну роль у цій кооперації відіграє державна компанія VOP CZ.

Причому локалізація вже перейшла від планів до роботи: VOP CZ повідомила, що в липні 2026 року отримала перші корпуси зі Швеції та розпочала їхнє складання на заводі в Шенові. Компанія розраховує вийти приблизно на десять машин на місяць після повного розгортання виробництва. Кожна готова БМП проходитиме дорожні та технічні випробування перед передачею військовим.

У проєкті беруть участь близько 40 чеських підприємств. Зокрема, Meopta постачатиме оптичні системи, Ray Service займатиметься кабельними мережами, а VR Group створюватиме тренажери. За умовами домовленостей, щонайменше 40% вартості програми мають повернутися у вигляді замовлень чеській оборонній промисловості.

Чим нова CV90 відрізняється від тих, що воюють в Україні

Сімейство CV90 добре знайоме українським військовим, але машини для Чехії відрізняються від шведських CV9040C, які передавали Україні. Зокрема, на українських машинах використовується 40-міліметрова гармата Bofors, тоді як для чеської CV9030 MkIV передбачена 30-міліметрова Bushmaster II.

Раніше 24 Канал детально розповідав про характеристики й різні покоління CV90, а також про використання цих БМП в Україні. Різниця між поколіннями стосується не лише озброєння, а й електроніки, бронювання та можливостей подальшої модернізації.

Українські екіпажі також порівнювали CV90 з американською Bradley у бойових умовах. Військові відзначали особливості захисту, вогневих можливостей і зручності машин, причому кожна мала свої переваги.

Тим часом США працюють над наступним поколінням власних БМП. Як писав Мілітарі 24, Rheinmetall уже передала прототип Lynx XM30 на випробування американській армії. Обидві програми демонструють попит на цифрову архітектуру бронемашин і можливість встановлювати додаткові системи захисту.

Чеський контракт особливий тим, що передбачає не тільки отримання сучасних машин, а й розгортання власної виробничої та сервісної бази. Тож після надходження перших CV90 армія Чехії поступово замінюватиме застарілі БМП-2, а місцеві заводи отримають можливість самостійно обслуговувати значну частину нового парку.