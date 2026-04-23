В чем слабость реактивных дронов и будут ли атаковать дроны-матки Украину
Сценарий использования оптоволокна для дронов-"маток" выглядит технически малореалистичным. В то же время сама угроза эволюционирует и становится сложнее из-за появления распределенных систем атак.
Оптоволоконная связь эффективна только в привязке к стационарной наземной станции. В случае с подвижными дронами такая система почти гарантированно приведет к обрыву кабеля, объяснил 24 Каналу соучредитель Contra Drone Тимофей Юрков.
Станут ли дроны-"матки" новым вызовом для ПВО?
По словам Юркова, главная проблема оптоволокна в воздушных системах – это синхронизация движения. Если кабель закрепить к дрону-"матке", который сам находится в движении, риск его обрыва приближается к 100%.
Такие дроны не могут быть на оптоволокне, поскольку оптоволокно может быть прикреплено только к наземной станции управления. Если крепить его к дрону-"матке", то шанс на разрыв почти 100%,
– объяснил он.
Впрочем, это не означает, что опасность уменьшается. Наоборот, современные атаки переходят к более сложным архитектурам: один дрон может выполнять роль носителя, другой – ретранслятора сигнала, а еще несколько – непосредственно ударных элементов. В такой системе даже уничтожение "матки" не гарантирует потери контроля над всей группой.
Юрков отмечает, что украинские разработчики уже готовятся к таким вызовам – анализируют новые типы управления, работают над перехватчиками и изучают поведение подобных многоуровневых систем. Хотя это вопрос не ближайшего времени, такая эволюция вполне реальна.
Обратите внимание! Еще одна потенциальная угроза – реактивные дроны. Несмотря на их высокую скорость, они имеют уязвимость: инерционная навигация работает менее точно, поэтому в условиях эффективного глушения связи и навигации такие аппараты могут терять контроль и не достигать цели.
Какие еще вызовы перед РЭБ в Украине?
- Глушение GPS в городах является компромиссом между безопасностью и удобством для гражданских, тогда как глушение мобильной связи требует более точного подхода.
- Противник в основном использует mesh-сети, поэтому широкое глушение мобильной связи пока не является приоритетным, хотя такая возможность может существовать.