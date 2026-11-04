Три FPV под крыльями: в Украине представили бюджетный самолет-матку "Чомга"

Украинская компания "Укрспецдронпром" представила многофункциональный беспилотник "Чомга", который может выполнять функции разведчика, бомбардировщика или самолета-носителя для ударных FPV-дронов и воздушных перехватчиков. Аппарат способен нести до 15 килограммов полезной нагрузки, находиться в воздухе до полутора часов, а базовая комплектация стоит от 5 тысяч долларов. Производитель готовит платформу к испытаниям.

О новом БПЛА РП7 Chomga представитель компании "Укрспецдронпром" рассказал журналистам издания "Оборонка" в ходе мероприятия IRON HALLOWEEN PARTY 2026. Разработчики создали авиационную платформу, которую можно переоборудовать в зависимости от задачи. Она способна переносить более мелкие ударные беспилотники, запускать перехватчики или самостоятельно доставлять боевую нагрузку к цели.

Три FPV-дрона под крыльями одного самолета

Одна из самых интересных возможностей "Чомги" заключается в использовании ее в качестве дрона-матки. Вместо того чтобы заставлять небольшие FPV самостоятельно преодолевать десятки километров, их можно доставить ближе к району применения на борту более крупного самолета.

В такой конфигурации "Чомга" переносит до трех ударных дронов РП7-10 с боевой частью массой один килограмм. Если использовать FPV с увеличенными аккумуляторами, их количество сокращается до двух.

Предусмотрена также разведывательно-ударная версия РП7 Chomga M-Fly. Она получила лазерный целеуказатель, который может работать на расстоянии до трех километров. По замыслу разработчиков, такая система позволит использовать FPV-дроны с оптическими головками самонаведения для поражения целей.

Подобная концепция не нова для украинского оборонного сектора. Как ранее сообщал "Милитари 24", украинская "КАРА" способна как перевозить FPV-дроны, так и выполнять разведывательные и ударные задачи.

В то же время "Чомга" пока не прошла опытно-боевую эксплуатацию, поэтому фактическую эффективность ее работы в качестве дрона-матки еще предстоит проверить военным.

"Чомга" сможет запускать и дроны-перехватчики

Разработчики предусмотрели для платформы еще один сценарий применения, связанный с противовоздушной обороной. В соответствующей конфигурации самолет может нести три зенитных дрона РП7-Zenit, использующих систему связи SineLink.

По данным производителя, каждый перехватчик имеет боевую часть массой 400 граммов, развивает скорость до 250 километров в час, а в режиме форсажа может ускоряться до 320 километров в час. Заявленное время полета составляет до 20 минут.

Использование самолета-носителя позволяет доставить перехватчики в нужный район без расходования их собственного заряда аккумулятора на весь путь от наземной позиции.

Подобный подход уже испытывают и с пилотируемой авиацией. Например, "Милитари 24" сообщал об интеграции дронов-перехватчиков в украинский вертолет Ми-8. Однако сведений об успешных воздушных перехватах с участием "Чомги" пока нет.

Что известно о характеристиках и стоимости

РП7 Chomga имеет классическую самолетную конструкцию и использует обычный взлет и посадку. Для этого требуется подготовленный участок длиной до 50 метров.

Максимальная масса полезной нагрузки составляет 15 килограммов. Крейсерская скорость равна примерно 75 километрам в час, а максимальная достигает 110 километров в час. Рабочая высота составляет до 1500 метров, продолжительность полета – до 90 минут.

Если использовать беспилотник в качестве бомбардировщика с 15-килограммовой нагрузкой, заявленный тактический радиус составляет до 60 километров с возвращением. В варианте одноразового ударного аппарата с такой же боевой частью дальность полета в одну сторону оценивается в 100–125 километров.

Отдельно компания создала облегченную версию "Лайт Чомга", которая может доставлять пять килограммов груза на расстояние до 80 километров. Для связи предусмотрены собственная аналоговая система SkyLoki, а также вариант со спутниковым терминалом Starlink и встроенным LTE-модемом.

Стоимость комплекта, в зависимости от системы связи и оснащения, составляет от 5 до 7 тысяч долларов. Производитель также подчеркивает ремонтопригодность: по его словам, значительную часть полевых ремонтов можно выполнять обычным ручным инструментом.

Почему дроны-матки становятся все более популярными

Идея использовать большой самолет для доставки более мелких ударных дронов позволяет разделить две задачи. Носитель отвечает за транспортировку, а FPV выполняет окончательное наведение и поражение цели. Это особенно актуально для небольших беспилотников, запас хода которых ограничен емкостью аккумулятора.

Россия также экспериментирует с такими системами. Как ранее сообщал "Милитари 24", украинские военные уже сбивали "Шахеды" с FPV-дронами на борту.

В то же время такая схема имеет и недостатки. Самолет-носитель обычно больше отдельного FPV-дрона, поэтому его легче заметить, а потеря платформы может означать потерю сразу нескольких боеприпасов.

Не менее важной остается связь. В "Чомзе" разработчики отказались от идеи использовать самолет в качестве постоянного ретранслятора и вместо этого создали привязной ретранслятор на аэростате с заявленной автономностью до десяти часов.

Вопрос устойчивости таких систем к радиоэлектронной борьбе особенно актуален. Как объяснял "Милитари 24" в материале о дронах-матках и "ждунах", эффективность таких платформ в значительной степени зависит от сохранности управления и каналов передачи видео.

В настоящее время "Укрспецдронпром" сообщает о готовности "Чомги" к полетам и ведет переговоры с воинскими подразделениями об опытно-боевой эксплуатации. Сведений о начале серийных поставок или подтвержденных боевых результатах пока нет.