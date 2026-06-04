Дрон на 600 километров, самонаводящийся ИИ и БРДМ без водителя: что показали на оборонном демо-дне

Defence Builder Accelerator провел Field Demo Day третьего батча программы: восемь украинских и европейских стартапов испытали свои разработки в полевых условиях перед 80 военными командирами из всех родов войск и представителями НАТО. Цель – реальная проверка и прямая обратная связь от тех, кто применяет оружие на передовой.

Третий батч программы длился 3,5 месяца: за это время команды адаптировали свои решения под запросы фронта в рамках технического и бизнес-трека. На демо-дне были представлены как готовые к масштабированию системы, так и перспективные концепты в сегментах ситуационной осведомленности и противодействия воздушным угрозам, сообщает 24 Канал после посещения события.

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Что показали стартапы: от дрона на 600 километров до управления техникой за 4300 километров

В блоке беспилотных систем компания Wingtech представила многоцелевой дрон-бомбер HABA с дальностью полета до 600 км, который сейчас адаптируют под роль носителя FPV-дронов. Trident Group показала модуль автономного наведения Trident LMT весом всего 200 граммов: он самостоятельно доводит беспилотник до цели даже при полной потере связи благодаря искусственному интеллекту.

В сегменте ситуационной осведомленности команда Fremen разработала бортовой комплект для обнаружения вражеских FPV-сигналов на тяжелых БПЛА, Frostworks – распределенную акустическую сеть Veles для раннего обнаружения маловысотных угроз.

Датская Blue Shadow представила систему Blue Dragon для мониторинга воздушного пространства над акваторией Черного моря, а Nebostrazh – концепт мультисенсорной системы поражения дронов с единым ИИ-мозгом.

На земном полигоне отличился роботизированный комплекс Taurex с грузоподъемностью до 300 кг на безвоздушных колесах. Эстонская Telearmy продемонстрировала дистанционное управление БРДМ и внедорожником Nissan – система протестирована на скорости до 157 километров в час с подтвержденной дальностью стабильного управления 4300 километров.

Как прошел Demo Day от Defence Builder Accelerator / Фото 24 Канала и Defence Builder

Линия фронта проходит через каждую лабораторию, мастерскую и ноутбук. Цель нашей программы – максимально сократить путь от идеи до поля боя, потому что время стоит жизней. Следующий шаг – фокус на системах, совместимых со стандартами НАТО, и переход наших компаний от роли получателей глобальной поддержки к ключевым участникам системы безопасности союзников,

– заявила Лине Риндвиг, CEO Defence Builder Accelerator.

Украинские разработки оружия уже позволяют нарушить и перекрыть логистику россиян на временно оккупированных территориях вдоль Азовского моря, в Крыму и в приграничных областях России. На Demo Day 24 Канал также пообщался с экспертами о возможностях украинских middle-strike дронов.