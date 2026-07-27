"Флэш" показал, как выглядит обновленный российский дрон "Бумеранг"

В руки украинских военных попал российский дрон "Бумеранг". Речь идет именно об обновленной версии.

Фото "Бумеранга" показал советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов .

Как выглядит обновленный БПЛА "Бумеранг"?

FPV-дрон "Бумеранг" – это современный серийный дрон россиян.

Наведение на цель, разнесенный прием, быстрое изменение частот на антеннах, видео выше 6 гигагерцев,

– прокомментировал "Флэш" его обновленную версию.

Обновленный русский дрон "Бумеранг" / Фото "Флеша"

Это семейство серийных FPV-дронов на фронте используются как камикадзе, разведчики и минеры.

Их скорость – 150 – 200 километров в час, а дальность действия – от 5 до 17 – 35 километров в зависимости от модификации.

Оккупанты постоянно обновляют эти беспилотники, чтобы сделать их более сложными для украинских военных.

К слову, "Флэш" недавно предупредил о новой опасности от российских "Шахедов" . Они могут сбрасывать боеприпасы с таймерами, которые могут взрываться через несколько суток.

Один "Шахед" способен нести до 22 таких элементов и сбрасывать их через специальный люк перед ударом.