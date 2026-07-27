Фото "Бумеранга" показав радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Який вигляд має оновлений БпЛА "Бумеранг"?

FPV-дрон "Бумеранг" – це сучасний серійний дрон росіян.

Наведення на ціль, рознесений прийом, швидка зміна частот на антенах, відео вище 6 гігагерців,

– прокоментував "Флеш" його оновлену версію.

Оновлений російський дрон "Бумеранг" / Фото "Флеша"

Це сімейство серійних FPV-дронів на фронті використовуються як камікадзе, розвідники та мінери.

Їхня швидкість – 150 – 200 кілометрів за годину, а дальність дії – від 5 до 17 – 35 кілометрів залежно від модифікації.

Окупанти постійно оновлюють ці безпілотники, щоб зробити їх складнішими для українських військових.

До слова, "Флеш" нещодавно попередив про нову небезпеку від російських "Шахедів". Вони можуть скидати боєприпаси з таймерами, які здатні вибухати через кілька діб.

Один "Шахед" здатний нести до 22 таких елементів і скидати їх через спеціальний люк перед ударом.