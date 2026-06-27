Дешёвый, но опасный: "Флеш" рассказал о новом российском БПЛА

Оккупанты продолжают совершенствовать и модернизировать своё оружие. Враг вывел на фронт новый опасный беспилотник.

Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Что известно о новом дроне?

По словам "Флеша", новый реактивный беспилотник, который российские оккупанты уже начали применять на фронте, — это реактивная версия БПЛА "Дельта".

Такой дрон является недорогим, однако дальность действия такого оружия составляет до 200 километров. БПЛА может лететь 50 минут со скоростью до 280 километров в час.

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент у Украины нет таких "трофеев", поэтому подтвердить, что это именно модернизированный беспилотник "Дельта", невозможно.

Как ещё Россия модернизирует оружие?

Россия заметно модифицировала ракеты Х-101. У них есть отделяемая боевая часть, которую противник может сбрасывать при подлете к цели. Кроме того, с мая россияне несколько изменили тактику ударов.

Также россияне совершенствуют, в частности, дроны типа "Шахед". Со стороны противника появляются новые реактивные дроны, которые можно сравнить с простым вариантом крылатой ракеты. Противник модернизирует и "Герань".

Противник модернизирует беспилотники, в частности устанавливая на них ПЗРК и используя mesh-модемы для связи. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать компоненты из Китая и ускоряет темпы производства дронов-камикадзе.