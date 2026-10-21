В Чехии продемонстрировали дрон GRYF, способный нести ракеты и перехватчики

Чешские разработчики представили новый беспилотник для борьбы с воздушными целями. Его особенность заключается в возможности использовать различные виды вооружения для перехвата вражеских дронов.

Тактический дрон GRYF был разработан чешской компанией KBP International. Впервые его публично продемонстрировали на военном форуме FUTURE FORCES FORUM, сообщает "Милитарный".

Какими возможностями обладает чешский дрон GRYF?

Новый беспилотник предназначен для противодействия вражеским дронам. В зависимости от задачи он может нести малогабаритные ракеты или дроны-перехватчики. Обе конфигурации вооружения были продемонстрированы во время презентации.

На первой публичной демонстрации GRYF присутствовали президент Чехии Петр Павел и представители военного руководства страны.



Президент Чехии Петр Павел на презентации дрона GRYF. 21 октября 2026 года / Фото "Милитарный"

GRYF оснащен четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания и способен поддерживать крейсерскую скорость 150 километров в час.



Дрон-перехватчик GRYF / Фото "Милитарный"

Конструкция предусматривает четыре точки подвески вооружения. Максимальная масса полезной нагрузки составляет 50 килограммов, что позволяет устанавливать легкие ракеты-перехватчики массой около 5 килограммов каждая.

Для сравнения: малогабаритная ракета-перехватчик Mark 1, производство которой планируется наладить в Польше, весит менее 2 килограммов.

К слову, немецко-украинский дрон-перехватчик "Спис" уже использовали для уничтожения российских реактивных "Гераней-5". Он способен развивать скорость до 450 километров в час.