Тактичний безпілотник GRYF розробила чеська компанія KBP International. Його вперше публічно продемонстрували на військовому форумі FUTURE FORCES FORUM, повідомляє Мілітарний.

Які можливості має чеський дрон GRYF?

Новий безпілотник призначений для протидії ворожим дронам. Залежно від завдання він може нести малогабаритні ракети або дрони-перехоплювачі. Обидві конфігурації озброєння показали під час презентації.

На першій публічній демонстрації GRYF були присутні президент Чехії Петр Павел та представники військового керівництва країни.



Президент Чехії Петр Павел на презентації дрону GRYF. 21 жовтня 2026 року / Фото "Мілітарний"

GRYF оснащений чотирициліндровим двигуном внутрішнього згоряння та здатний підтримувати крейсерську швидкість 150 кілометрів на годину.



Дрон-перехоплювач GRYF / Фото "Мілітарний"

Конструкція передбачає чотири точки підвіски озброєння. Максимальна маса корисного навантаження становить 50 кілограмів, що дозволяє встановлювати легкі ракети-перехоплювачі масою близько 5 кілограмів кожна.

Для порівняння, малогабаритна ракета-перехоплювач Mark 1, виробництво якої планують налагодити в Польщі, важить менш як 2 кілограми.

До слова, німецько-український дрон-перехоплювач "Спис" уже застосовували для знищення російських реактивних "Гераней-5". Він здатний розвивати швидкість до 450 кілометрів на годину.