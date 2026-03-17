Не поняли концепцию украинских дронов: Турция разработала дальнобойный дрон K2
- Турция представила дальнобойный дрон K2 с дальностью более 2000 км и боевой частью в 200 кг.
- K2 может летать роем, действовать в условиях вражеской РЭБ, и использоваться как многоразовый БпЛА.
В Турции показали собственный дальнобойный дрон К2 с дальность более 2000 километров. Он имеет боевую часть в 200 килограммов и даже может поражать воздушные цели.
Об этом рассказали в Defence Express.
Смотрите также И даже Урал: Шойгу признал, что ни один регион России не является безопасным из-за украинских атак
Что известно о новом турецком дроне-камикадзе?
Турецкая компания Baykar представила свой дальнобойный ударный беспилотник K2. Он способен лететь на более 2000 километров, оснащен боевой частью массой в 200 килограммов, имеет скорость более 200 километров в час, и общую массу в 800 килограммов.
Он способен действовать в условиях активной работы вражеской РЭБ и при отсутствии сигнала GNSS. Навигация может осуществляться путем сравнения рельефа местности, вероятно благодаря камерам, которые располагаются в дополнительном подвесном контейнере. Передняя стойка шасси, как и в Bayrakter TB2 сложная, а двигатель расположен в задней части.
K2 могут летать роем, держа формацию. Он может взлетать с короткой неподготовленной полосы, а также врезаться в воздушные цели.
Дрон можно использовать и как многоразовый БпЛА, сбрасывающий боеприпас на цель и возвращающийся обратно.
Беспилотник довольно большой и имеет размах крыльев на 10 метров, а длину 5,1 метр.
Для сравнения Ан-196 "Лютый" имеет размах крыльев 6,7 метра и длину 4,4 метра, при этом его масса более чем в два раза меньше и колеблется на уровне 300 килограммов. Впрочем, и боевая часть в украинского дрона всего 75 килограммов.
В общем K2 является действительно мощным дроном для дальнобойных ударов и других операций. Он также имеет спутниковую антенну, которая позволяет управлять им на любой дистанции наводя точно даже на движущуюся цель. Такой функционал имеет украинский ударный беспилотник FP-2.
Однако ключевым моментом является стоимость нового турецкого дрона. Пока она не объявлена, но очевидно она будет значительно выше по сравнению с украинскими дальнобойными беспилотниками, как вот FP-1.
Смысл дальнобойных беспилотников в том, что они должны быть как можно дешевле и изготавливаться в большом количестве.
Совместная разработка Украины и Британии может стать воздушным "щитом" в Персидском заливе
Лондон рассматривает возможность развертывания дронов-перехватчиков, в частности Octopus, совместно разработанных с Украиной.
Источник в Министерстве обороны страны также подтвердил, что одним из рассматриваемых вариантов является использование автономных дронов для охоты на мины, управляемых Группой по эксплуатации мин и угроз Королевского флота (MTXG).