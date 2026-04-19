Впервые в мире: украинские бойцы сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы

Украинские военные продолжают интегрировать технологии беспилотных систем в боевые действия. В частности, удалось впервые перехватить вражеский "Шахед" дроном, запущенным с надводной платформы.

Подробности рассказали в Силах беспилотных систем ВСУ.

Что известно об успешном перехвате "Шахеда"?

Операцию выполнили операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем.

Они выполняют боевые задачи в морской операционной зоне, и именно им удалось перехватить российский ударный "Шахед", запущенным с надводной платформы дроном-перехватчиком.

Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей,

– отметили в СБС ВСУ.

Первое сбитие "Шахеда" запущенным с надводной платформы дроном: смотрите видео

В СБС также отметили, что использование морских платформ для запуска дронов-перехватчиков существенно усиливает борьбу с воздушными угрозами и создает еще один уровень обороны украинских городов.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Украина увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков, ведь их эффективность увеличилась на 55% в марте по сравнению с февралем.

