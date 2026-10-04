Об этом 24 Каналу рассказал руководитель по развитию бизнеса Vyriy Industries Эдуард Лысенко, отметив, что новый разведывательный аппарат "Slavic" разрабатывался с учетом реальных запросов и отзывов военных. Аппарат призван закрыть нишу работы на расстоянии линии фронта плюс 10 километров.

Уникальность нового украинского дрона "Slavic"

По словам руководителя по развитию бизнеса, компания разработала "Slavic", чтобы заменить им коммерческие китайские дроны. Ведь необходимость приближаться к линии соприкосновения создает огромную опасность для жизни пилотов. "Slavic" предлагает большую дальность и продолжительность полета, а также максимально простой процесс освоения.

Любой человек, который либо не летал, либо летал на китайских коммерческих дронах, мог за два дня, даже за один день, взять дрон и научиться летать. Вот это было ключевым моментом, и именно этим дрон отличается от того, что до этого было на украинском рынке и даже на рынке зарубежных стран,

– подчеркнул Эдуард Лысенко.

Дрон Slavic / Фото предоставлены 24 Каналу

Он также отметил, что разработчики постоянно совершенствуют аппарат по результатам испытаний на передовой. В частности, ведется активная работа над собственной компонентной базой, чтобы через несколько месяцев представить украинскую камеру, которая будет качественнее иностранных аналогов.

О новом дроне: смотрите видео

Серьезным вызовом для беспилотников остается воздействие вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Для противодействия этому дрон Slavic оснащен резервными каналами связи и функцией автоматического возврата к оператору при выполнении задач.

Даже если дрон будет подавлен, он будет возвращаться в направлении оператора, чтобы его можно было просто подхватить и дальше решать, как продолжить боевую задачу,

– рассказал руководитель по развитию бизнеса Vyriy Industries.

Конструкция аппарата разработана максимально простой, что позволяет быстро выйти на массовое производство. Компания планирует поставлять тысячи таких беспилотников, а при наличии соответствующего запроса и финансирования готова нарастить выпуск до десятков тысяч единиц.