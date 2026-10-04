Про це 24 Каналу розповів керівник з розвитку бізнесу Vyriy Industries Едуард Лисенко, зазначивши, що новий розвідувальний Slavic створювали на основі реальних запитів та відгуків від військових. Апарат покликаний закрити нішу роботи на відстані лінії фронту плюс 10 кілометрів.

Унікальність нового українського дрону Slavic

За словами керівника з розвитку бізнесу, компанія розробила Slavic, щоб замінити ним комерційні китайські дрони. Адже необхідність підходити близько до лінії зіткнення створює величезну небезпеку для життя пілотів. Slavic пропонує більшу дальність і час польоту, а також максимально простий процес опанування.

Кожна людина, яка або не літала, або літала на китайських комерційних дронах, могла за два дні, навіть за один день, взяти дрон і навчитися літати. Оце було ключове, і це те, чим дрон відрізняється від того, що до цього було на українському ринку і навіть на ринку зарубіжних країн,

– підкреслив Едуард Лисенко.

Дрон Slavic / Фото надані 24 Каналу

Він також зауважив, що розробники постійно вдосконалюють апарат за результатами випробувань на передовій. Зокрема, триває активна робота над власною компонентною базою, щоб через кілька місяців презентувати українську камеру, яка буде якіснішою за іноземні аналоги.

Про новий дрон: дивіться відео

Важливим викликом для безпілотників залишається дія ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Для протидії цьому дрон Slavic оснащений резервними каналами зв'язку та функцією автоматичного повернення до оператора при виконанні завдань.

Навіть якщо дрон буде подавлений, дрон у нас буде повертатися в напрямку оператора, щоб можна було просто підхватити його і далі вирішувати, як продовжувати бойове завдання,

– розповів керівник з розвитку бізнесу Vyriy Industries.

Конструкція апарата розроблена максимально простою, що дозволяє швидко виходити на масове виробництво. Компанія має плани постачати тисячі таких безпілотників, а за наявності відповідного запиту та фінансування готова наростити випуск до десятків тисяч одиниць.