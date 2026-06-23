Можно охватить до 35 километров: как ВСУ используют дроны-такси

Украинские военные продолжают модернизировать и создавать новые беспилотники. Силы обороны недавно начали использовать дроны-такси.

Об этом рассказал командир взвода ударных БПЛА 433-го отдельного батальона беспилотных систем Денис "Ворон", сообщает "Ранок.LIVE".

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Как ВСУ используют дроны-такси?

По словам "Ворона", ещё в 2025 году на фронте не было таких беспилотников. Он рассказал, что дрон-такси может пролететь около 15 километров и сбрасывает ударные БПЛА.

Дрон пролетает километров 15, потом сбрасывает меня, и я уже на ударном БПЛА лечу дальше. Я могу покрыть до 30–35 километров. Это разработка Минобороны,

– заявил военный.

Украинский военный также подчеркнул, что сегодня это уже не просто единичная "кустарная" разработка отдельного подразделения, а системное решение.

Что еще известно об украинских БПЛА?

Украинская оборонная промышленность продолжает развивать собственные технологии борьбы с оккупантами. Противодействием россиянам станут новейшие беспилотники с красноречивыми названиями – "Лютый" и "Ад".

Поршневой дрон Ан-196 "Лютый" разработали как украинскую альтернативу "Шахедам". Его дальность превышает 1000 километров, скорость составляет около 150–160 километров в час, а боевая часть весит 75 килограммов.

Реактивный БПЛА "Пекло" — это так называемая ракета-дрон, созданная в сжатые сроки. Он может преодолевать более 700 километров, развивать скорость до 700 километров в час и нести боевую часть массой 50 килограммов.