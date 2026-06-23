Про це розповів командир взводу ударних БпЛА 433 окремого батальйону безпілотних систем Денис "Ворон", передає "Ранок.LIVE".

Дивіться також Для боротьби зі злочинністю: американська країна озброїться українськими дронами

Як ЗСУ використовують дрони-таксі?

За словами "Ворона", ще у 2025 році на фронті не було таких безпілотників. Він розповів, що дрон-таксі може пролетіти близько 15 кілометрів та скидає ударні БпЛА.

Дрон пролітає кілометрів 15, потім скидає мене, і я вже ударним БпЛА полетів далі. Я можу закрити до 30 – 35 кілометрів. Це розробка Міноборони,

– заявив військовий.

Український військовий також наголосив, що сьогоднішній день це вже не просто поодинока "кустарна" розробка окремого підрозділу, а системне рішення.

Що ще відомо про українські БпЛА?

Українська оборонна промисловість продовжує розвивати власні технології боротьби з окупантами. Протидією росіянам стануть новітні безпілотники з промовистими назвами – "Лютий" і "Пекло".

Поршневий дрон Ан-196 "Лютий" розробили як українську альтернативу "Шахедам". Його дальність перевищує 1000 кілометрів, швидкість становить близько 150 – 160 кілометрів на годину, а бойова частина важить 75 кілограмів.

Реактивний БпЛА "Пекло" – це так звана ракета-дрон, створена у стислі терміни. Він може долати понад 700 кілометрів, розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину й нести бойову частину масою 50 кілограмів.