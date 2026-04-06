Украина впервые с 2022 года превзошла Россию в дроновых атаках, – анализ ABC News
- По данным Воздушных сил Украины, в течение марта было обезврежено 5 833 российских беспилотников и 102 ракеты.
В марте 2026 года Украина впервые за время полномасштабной войны опередила Россию по количеству трансграничных ударов. В то же время обе страны нарастили применение беспилотников и ракет, активизировав воздушные атаки.
Об этом свидетельствует анализ ABC News и данные, опубликованные Воздушными силами Украины и Министерством обороны России.
Кто имеет преимущество в войне дронов в марте?
В Минобороны России заявили, что за март силам ПВО удалось сбить 7 347 украинских БпЛА. Фактически – 237 беспилотников ежедневно, и это наибольшее количество за месяц, о котором когда-либо сообщала Москва. Впрочем, стоит заметить, что это только количество сбитых, а общее количество дронов, которые летели из Украины, неизвестно.
Тогда как Воздушные силы Украины сообщают о более 6 462 российских беспилотниках и 138 ракет различных типов в небе над Украиной в течение марта. Из них удалось обезвредить или перехватить – 5 833 БПЛА и 102 ракеты.
Таким образом, согласно данным, опубликованными Киевом, в течение марта Украина ежедневно сталкивалась в среднем с чуть более, чем 208 беспилотниками и четырьмя ракетами. ABC News не может самостоятельно проверить данные, обнародованные как Россией, так и Украиной,
– говорится в материале.
В то же время ABC News сообщают, что в марте Россия установила новый рекорд по масштабу дальних атак, применив около 6 600 БПЛА и ракет.
Самый интенсивный удар состоялся 24 марта, тогда за сутки Россия выпустила по Украине 948 дронов и 34 ракеты.
Впрочем, издание предполагает, что данные за март свидетельствуют о возможном смещении баланса сил в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по развитию беспилотников и ракет начинают давать эффективный результат.
Последние атаки по России: что известно?
6 апреля атаке подвергся нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Несколько объектов вспыхнуло. Интересно, что именно этот порт является одним из самых защищенных мест в России.
5 апреля в результате удара вспыхнул один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
В Брянской и Курской областях Силы обороны разгромили пусковые базы "Шахедов". А также уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-400 в Феодосии.