Лазеры против оптоволокна: Украина нашла оригинальное решение против дронов-ждунов

В сети появились кадры с дрона-ждуна, который был размещен на дороге, осуществлял съемку, а затем у него пропал сигнал. Это произошло после появления средства противодействия, который вероятно применил лазерный луч. Им он прочесывал путь и сжигал по нему нити оптоволокна российских БпЛА.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала, комментируя эти кадры, констатировал, что сегодня в Украине есть инструменты, которые позволяют осуществлять такие действия.

Противодействие дронам-ждунам: Украина отрабатывает варианты

Украина вероятно начала применить лазерный луч для противодействия БпЛА на оптоволокне. После действия лазера сигнал у таких дронов-ждунов, которые в частности противник размещает на дорогах, через которые осуществляется логистика украинских защитников, исчезает и они становятся недееспособными.

Есть интересные решения, их пытаются реализовать. Нужна качественная энергетика, хорошо отработанные возможности,

– озвучил Храпчинский.

Он отметил, что в этом направлении длительное время проводятся разработки. Украинские специалисты ищут решение, чтобы лишить противника возможности использовать дроны на оптоволокне в режиме ожидания или путей подлета.

Если смотреть на применение оптоволоконных БпЛА, то используются те же коридоры для пролета. Это сейчас будет заставлять врага искать решение, как облетать такие средства противодействия,

– прогнозирует Храпчинский.

К сведению! На Харьковщине осуществляется активная работа по установке антидронових сеток. В конце февраля в Харьков добрался российский дрон на оптоволокне, он следовал за автомобилем. Чтобы обезопасить себя, окрестности города обшивают специальными сетками. А в Изюме обустраивают "антидронные коридоры".

Дроны на оптоволокне: как им можно препятствовать?