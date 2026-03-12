Укр Рус
Military 24 Рынок вооружений Саудовский нефтяной гигант срочно ведет переговоры о покупке дронов-перехватчиков, – WSJ
12 марта, 20:59
3

Саудовский нефтяной гигант срочно ведет переговоры о покупке дронов-перехватчиков, – WSJ

Полина Буянова
Основні тези
  • Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets о покупке дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений.
  • Правительство Саудовской Аравии также обсуждает закупку дронов с Украиной и сотрудничество с Phantom Defense для противодействия беспилотникам.

Нефтяной гигант Saudi Aramco ведет переговоры по меньшей мере с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков, которые могут помочь защитить нефтяные месторождения от иранских атак.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Читайте также Крупнейшая страна Ближнего Востока: о Саудовской Аравии от "Могилы Евы" до футуристических городов

Покупку каких дронов сейчас обсуждают?

По словам источников издания, компания пытается быстро приобрести такие дроны, опередив даже правительство страны и региональных конкурентов, в частности Катар.

Сейчас Aramco уже ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall (производитель дрона-перехватчика P1-SUN) и Wild Hornets (производитель дрона-перехватчика Sting).

В то же время правительство Саудовской Аравии также ведет переговоры с Украиной по закупке таких дронов. Кроме того, саудовские чиновники обсуждали сотрудничество с украинской компанией Phantom Defense, которая производит системы радиоэлектронной борьбы для вывода из строя связи беспилотников.

По словам саудовских чиновников, знакомых с ситуацией, в субботу, 7 марта, нефтяное месторождение Берри атаковал дрон, предположительно запущенный из Ирана. В последние дни энергетическая инфраструктура и нефтяные месторождения стран Персидского залива также неоднократно становились целями иранских ударов.

Украина помогает противодействовать "Шахедам": что известно?

  • 11 марта на Ближний Восток отправились три украинские группы специалистов по беспилотникам. Для обсуждения направлений сотрудничества в Объединенные Арабские Эмираты также прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров.
     

  • Советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что количество экспертов, которых отправили на Ближний Восток, не повлияет на защиту воздушного пространства Украины.
     

  • Стоит отметить, что, по данным западных СМИ, Киев предлагал предоставить США собственные технологии для сбивания иранских ударных беспилотников еще в прошлом году. Однако тогда американцы не оценили такое предложение.