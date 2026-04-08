Не один десяток: глава Минобороны озвучил, сколько дроны перехватчики уничтожили вражеских БпЛА
8 апреля, 23:45
Не один десяток: глава Минобороны озвучил, сколько дроны перехватчики уничтожили вражеских БпЛА

Даниил Муринский
Основні тези
  • Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских БпЛА.
  • Он также обсудил с производителями дальнейшее усиление защиты неба с помощью этих дронов.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что в марте Украина уничтожила более 33 тысяч вражеских БпЛА дронами-перехватчиками. Он также обсудил с производителями дальнейшее усиление защиты неба.

Дроны-перехватчики – украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Об этом сообщил Михаил Федоров.

Что Федоров рассказал о дронах-перехватчиках?

По словам Федорова, Украина за март сбила более 33 тысяч БпЛА типа:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Молния";
  • Zala;
  • "Орлан".

Министр обороны отметил, что главной проблемой остаются реактивные "Шахеды", которые враг использует все активнее, из-за чего их сложнее перехватывать.

Brave1 поддержал 12 разработок в рамках EU4UA Defence Tech – компании получат до 150 тысяч евро на дроны-перехватчики (скорость до 450 километров в час) и ПВО. Также обсудили контракты, подготовку пилотов и недостаток оборудования,
– заявил Федоров.

Brave1 также запустил вознаграждения за сбивание "Шахедов", выдал более 40 грантов и объединил около 100 производителей перехватчиков, а еще создали платформу для тренировки ИИ, которую уже тестируют десятки компаний.

Федоров отметил, что государство готово оперативно закупать эффективные технологии у производителей, которые смогут усилить защиту украинского неба, на прозрачных рыночных условиях.

Последние новости об украинских дронах

  • Украинские дроны привлекают внимание мира из-за эффективности, низкой цены и скорости производства, что делает их привлекательными для международных партнеров.

  • Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин объяснил 24 Каналу, что все больше стран активно интересуются закупкой украинских технологий и созданием совместных производств.

  • Украина впервые превзошла Россию по количеству атак дронов, запустив больше беспилотников за месяц, чем Россия с начала вторжения.

  • Украинские дроны-перехватчики от компании "Дикие Шершни" используются для защиты военных объектов на Ближнем Востоке, и их успешность очень высока. Эти беспилотники являются экономически выгодными и имеют инновационные технологии на базе искусственного интеллекта.