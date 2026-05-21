Ждуны на трассе и в полях: военные 30 ОМБр рассказали, как охотятся на российские дроны-засады
- Военные 30 ОМБр используют дроны, пешие патрули и сетки для охоты на российские дроны-засады, которые активно разворачиваются на дорогах и в полях с начала 2026 года.
- Основной метод борьбы со ждунами - дистанционное нейтрализация с помощью дронов со сбросом или с сетками, что позволяет избежать риска для личного состава.
Отдельные экипажи дронов, пешие патрули со стрелковым оружием и сетки – именно так выглядит охота на ждунов в 2026 году. Противник выставляет их круглосуточно, и каждая дорога фронта превратилась в маршрут с неизвестным финалом.
С начала 2026 года активность FPV-ждунов выросла настолько, что украинские подразделения были вынуждены выделить отдельные экипажи беспилотников исключительно для их поиска и уничтожения. О реальной картине на маршрутах и методах противодействия 24 Каналу рассказали в батальоне беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады.
Как ВСУ охотятся на дроны-ждуны и почему сетка эффективнее камикадзе?
Россияне выставляют ждунов практически круглосуточно – и не только на трассах, но и в полях, на всех выявленных маршрутах. Цель – поразить легкую и тяжелую автомобильную технику, боевые бронированные машины и наземные роботизированные комплексы, то есть все, что обеспечивает логистику. Логика россиян – это перекрыть поставки и максимально истощить личный состав на переднем краю.
Работают в основном по легкой и тяжелой автомобильной технике, боевых бронированных машинах и наземных роботизированных комплексах. То есть все то, что осуществляет логистику, с целью перекрыть все поставки, тем самым максимально истощить личный состав на переднем краю,
– говорят в 30 ОМБр.
Основной инструмент борьбы со ждунами – дрон со сбросом или с сетками. Это позволяет нейтрализовать угрозу дистанционно, без риска для личного состава. Параллельно привлекают огневые группы, которые пешим ходом проверяют ключевые маршруты и уничтожают обнаруженных ждунов стрелковым оружием. FPV-камикадзе применяется лишь в отдельных случаях.
Что о дронах-ждунах говорят эксперты?
В 2026 году дроны-ждуны имеют оптоволоконное управление и стали невидимыми для радиоэлектронной борьбы. По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, единственной защитой остаются кинетические средства.
Ждунов могут также выпускать дроны-матки, но они не имеют возможности сбрасывать БПЛА на оптоволокне, говорит эксперт по РЭБ Тимофей Юрков. Машина с купольным РЭБом подъезжает ближе – и БПЛА даже не взлетает, потому что он заглушен.