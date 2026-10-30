ЕС объявил о создании двух центров беспилотных технологий в Латвии и Нидерландах

Європа розвиватиме військові дрони за участю України / Getty Images
Европейский Союз планирует в 2027 году открыть первые два центра беспилотных технологий в Латвии и Нидерландах. Там будут разрабатывать, испытывать и оценивать военные дроны, а также системы противодействия им.
О запуске 30 октября объявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе мероприятия НАТО в Риге.
Что известно о проекте?
Речь идет о проекте DECODER – одном из первых пяти европейских оборонных проектов общего интереса, запущенных в рамках Европейской программы оборонной промышленности. Он призван помочь странам Европы создавать, масштабировать и использовать беспилотники, а также развивать технологии для противодействия вражеским БПЛА.
Сегодня я имею честь принять участие в историческом объявлении о создании первых двух пилотных европейских центров беспилотных технологий, которые будут открыты в 2027 году
Первый центр будет работать в Латвии, на военном полигоне "Селония". Там уже находится один из инновационных полигонов НАТО, где тестируются дроны и средства противодействия им.
Латвийский центр сосредоточится на наземных и воздушных беспилотниках, а также на технологиях борьбы с ними.
Второй центр откроют в Шевенингене в Нидерландах. Его специализацией станут морские беспилотные системы, безопасность морского дна, защита портов и критически важной подводной инфраструктуры.
Оба центра будут преследовать общую цель – ускорить разработку, испытания и внедрение новых решений в сфере беспилотников и средств противодействия им.
Домбровскис подчеркнул, что одним из преимуществ Европы в развитии беспилотных технологий является партнерство с Украиной.
Ее с трудом добытый боевой опыт может помочь нам ускорить инновации и укрепить наши собственные системы дронов. Именно поэтому мы создали Альянс ЕС-Украина по дронам
Между тем в Украине создали как минимум пять моделей перехватчиков скоростных ударных беспилотников противника. Отдельные отечественные разработки демонстрируют чрезвычайно высокие показатели эффективности в боевых условиях.
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