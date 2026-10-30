ЄС оголосив про створення двох центрів безпілотних технологій у Латвії та Нідерландах

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Про запуск 30 жовтня оголосив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час заходу НАТО в Ризі.

Що відомо про проєкт?

Йдеться про проєкт DECODER – один із перших п'яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу, започаткованих у межах Європейської програми оборонної промисловості. Він має допомогти країнам Європи створювати, масштабувати та використовувати безпілотники, а також розвивати технології для протидії ворожим БпЛА.

Сьогодні я маю честь взяти участь в історичному оголошенні про створення перших двох пілотних європейських центрів безпілотних технологій, які будуть засновані у 2027 році– заявив Домбровскіс.

Перший центр працюватиме в Латвії, на військовому полігоні "Селонія". Там уже розташований один з інноваційних полігонів НАТО, де тестують дрони та засоби протидії їм.

Латвійський центр зосередиться на наземних і повітряних безпілотниках, а також технологіях боротьби з ними.

Другий центр відкриють у Шевенінгені в Нідерландах. Його спеціалізацією стануть морські безпілотні системи, безпека морського дна, захист портів і критичної підводної інфраструктури.

Обидва центри матимуть спільну мету – прискорити розробку, випробування та впровадження нових рішень у сфері безпілотників і засобів протидії їм.

Домбровскіс наголосив, що однією з переваг Європи у розвитку безпілотних технологій є партнерство з Україною.

Її важко здобутий бойовий досвід може допомогти нам прискорити інновації та зміцнити наші власні системи дронів. Саме тому ми створили Альянс ЄС-Україна з дронів– зазначив єврокомісар.

Тим часом в Україні створили щонайменше п'ять моделей перехоплювачів швидкісних ударних безпілотників ворога. Окремі вітчизняні розробки демонструють надзвичайно високі показники ефективності у бойових умовах.