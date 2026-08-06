Украина готовит новую баллистическую ракету к боевому применению

Украинская компания Fire Point приближается к завершению работ над ударной баллистической ракетой FP-7. Параллельно производитель собирает первые собственные реактивные двигатели для крылатой ракеты FP-5 "Фламинго", чтобы избавиться от зависимости от ограниченных запасов старых силовых установок.

О ходе двух ракетных программ генеральный директор Fire Point Ирина Терех рассказала агентству Reuters. По ее словам, FP-7 уже прошла около 15 испытательных запусков и в настоящее время проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

FP-7 могут впервые применить осенью

В Fire Point ожидают, что сертификация FP-7 продлится еще от двух до четырех недель. После завершения процедуры компания планирует приступить к первому боевому применению ракеты.

Ориентировочным сроком в Fire Point называют начало осени 2026 года. Хотя это план производителя, который зависит от результатов сертификации и дальнейших решений Министерства обороны.

Ранее "Милитари 24" сообщал, что Fire Point переводит испытания FP-7 на новый этап. Тогда соучредитель компании Денис Штилерман заявлял, что ракету готовят уже не только к полигонным пускам, но и к применению против реальных целей.

FP-7 создана для нанесения ударов по наземным целям

FP-7 – это ударная баллистическая ракета, предназначенная для поражения наземных объектов. По словам Ирины Терех, изначально ее архитектура опиралась на советские решения, использованные в ракетах для комплексов С-300 и С-400.

Однако в ходе разработки конструкцию существенно изменили. В Fire Point заявляют, что нынешняя FP-7 имеет лишь около 20% сходства с советскими ракетами, которые стали отправной точкой для проекта.

Разработчики заменили часть электроники, систем управления и элементов конструкции. Ранее компания также сообщала об использовании композитных материалов, позволяющих уменьшить массу корпуса.

Military 24 подробно рассказывал о заявленных характеристиках FP-7 и ее отличиях от FP-9. Согласно опубликованным производителем данным, FP-7 получила боевую часть массой до 150 килограммов и рассчитана на удары по целям на средней дистанции.

Сертификация откроет путь к производству

Завершение испытаний еще не означает автоматического начала серийного производства. Ракета должна пройти государственные процедуры, после которых ее можно будет официально поставлять Силам обороны.

Fire Point уже провела около 15 тестовых запусков. Такое количество позволило проверить работу основных систем ракеты, но производитель не раскрывает результаты каждого отдельного испытания.

Первые боевые применения должны стать следующим этапом проверки FP-7. Они покажут, насколько ракета готова к работе вне контролируемых условий полигона.

Для "Фламинго" собирают собственный двигатель

Параллельно Fire Point работает над новой силовой установкой для крылатой ракеты FP-5 "Фламинго".

Ранее при производстве компания использовала бывшие в употреблении реактивные двигатели. Ирина Терех сравнила их поиск с постоянным обходом складов старой авиационной техники, ведь пригодных силовых установок становится все меньше.

Из-за дефицита Fire Point решила начать собственное производство. Сейчас компания собирает первую партию из 10 прототипов двигателя.

После этого силовые установки должны пройти испытания. Только после подтверждения необходимых характеристик компания сможет перейти к наращиванию производства.

Зачем "Фламинго" нужен собственный двигатель

Зависимость от старых авиационных двигателей ограничивает количество ракет, которые может изготовить Fire Point. Даже при наличии корпусов, систем управления и других компонентов темпы производства зависят от доступности подходящих силовых установок.

Собственный двигатель должен устранить это ограничение. В Fire Point ожидают, что после успешных испытаний смогут выпускать больше ракет "Фламинго".

Ранее "Милитари 24" писал, что конструкция "Фламинго" допускает использование различных типов двигателей. Это позволяет производителю менять силовую установку без полной перепроектировки ракеты.

Fire Point хочет увеличить выпуск "Фламинго"

Крылатые ракеты "Фламинго" уже применялись для нанесения ударов по важным военным и промышленным объектам на территории России. По данным Reuters, в 2026 году ракета поразила несколько значимых целей.

В Fire Point ранее заявляли, что производят как минимум несколько таких ракет в сутки. Дальнейшее увеличение объемов напрямую связывали с переходом на собственный двигатель.

О производственных планах и применении ракеты "Милитари 24" рассказывал в материале о точности ударов "Фламинго" по российским военным предприятиям.

Таким образом, Fire Point одновременно приближает FP-7 к боевому применению и решает одну из главных производственных проблем "Фламинго". Успешная сертификация баллистической ракеты и запуск собственного двигателя могут позволить компании перейти от испытаний и ограниченных партий к более стабильному серийному производству.