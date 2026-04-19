Раньше мы этого не умели, – эксперт заинтересовал новыми возможностями украинских дронов

В сети появилось видео, как дрон FP-1 маневрирует в воздухе над Самарской областью, уклоняясь от огня автомата. Это может стать свидетельством об совершенствовании украинских БпЛА.

Теперь удары по России могут стать еще более болезненными, ведь будут гораздо более точными. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что есть две версии, как именно улучшили украинские дроны.

Как улучшили украинские дроны?

Большой опасностью для украинских городов стало то, что иранские "Шахеды" российского производства начали бить не только по неподвижным, но и подвижным целям. Для ударов враг выбрал именно гражданские объекты, среди них и поезда Укрзализныци.

Для нас это был шок, этому трудно противодействовать и это серьезная угроза. Но и мы не отстаем и совершенствуем свои дроны. Так, маневрирование дрона FP-1 – указывает на одну из двух вещей: либо оператор осуществляет управление дроном на большом расстоянии, чего раньше мы не умели; или, здесь я только предполагаю, это использование искусственного интеллекта,

– отметил Павел Лакийчук.

Ранее в украинские дроны добавляли координаты цели и дрон выходил на ее стационарное поражение. Сейчас ситуация изменилась. Дронам удается мастерски уклоняться от вражеского огня. Теоретически это действительно может быть работа искусственного интеллекта – с помощью ИИ можно управлять единичными или групповыми средствами, добавил эксперт.

"Украинские военные уже делились своим опытом использования искусственного интеллекта с западными партнерами и коллегами из Персидского залива. По крайней мере в вопросе противовоздушной обороны. Возможно, это теперь касается и ударных дронов. В таком случае россиянам будет несладко", – подчеркнул Лакийчук.

Это открывает новые возможности для ударов по России, которая в последнее время страдает от точных украинских ударов.

Что известно об использовании ИИ на фронте?