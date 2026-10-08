О проведении третьего турнира Fight & Flight под названием "Большие гонки" сообщили организаторы соревнований – компания Drone Fight Group и проект Victory Drones.

Гонки будут проходить в украинском симуляторе боевых дронов Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS), который используется для обучения FPV-пилотов. Принять участие могут как военнослужащие, так и гражданские участники, причем все будут соревноваться дистанционно.

Новая трасса будет проверять не только скорость пилотов

Для третьего турнира разработчики UFDS создали отдельную виртуальную трассу с длинным кругом, сложными поворотами и различными типами препятствий. В отличие от обычных гонок, где главная задача заключается в максимально быстром прохождении маршрута, здесь пилотам придется внимательнее следить за поведением дрона.

Симулятор учитывает массу беспилотника, его инерцию и нагрузку на двигатели. Поэтому слишком резкий маневр или неправильно выбранная скорость могут стоить участнику драгоценных секунд.

На отдельных участках трассы пилоты смогут самостоятельно выбирать способ преодоления препятствий. Кто-то попытается сократить маршрут с помощью более сложного маневра, а кто-то выберет более длинную, но безопасную траекторию.

Во время квалификации все участники будут находиться в одинаковых условиях. Ветер будет отключен, но дроны будут иметь дополнительную массу, что имитирует боеприпасы. Это заставит пилотов учитывать поведение более тяжелого аппарата при ускорении, торможении и прохождении поворотов.

От острова Змеиный до гонок с боевыми задачами

Серия Fight & Flight стартовала 1 августа 2026 года. Тогда организаторы провели первый официальный всеукраинский онлайн-турнир в симуляторе UFDS.

В дебютных соревнованиях приняли участие более 170 военных и гражданских FPV-пилотов. Они проходили трассу на виртуальной локации острова Змеиный, а 16 самых быстрых участников по результатам квалификации вышли в финал.

Общий призовой фонд первого турнира превысил 200 тысяч гривен.

Уже 5 сентября состоялся второй Fight & Flight, в ходе которого организаторы решили усложнить задачу. Вместо обычной гоночной трассы участники получили маршрут с элементами боевого применения беспилотников.

Пилоты управляли тяжелыми дронами-бомбардировщиками Angel Arrow 15, проходили маршрут под угрозой условного вражеского огня и имели возможность поражать цели.

Третий турнир возвращается к формату скоростных гонок, но с большим вниманием к физике полета и точности управления.

Как симулятор помогает обучать операторов FPV

Ukrainian Fight Drone Simulator создавали при участии украинских инструкторов, инженеров и пилотов, имеющих опыт работы с беспилотниками.

Его особенность заключается в моделировании физики полета различных типов БПЛА. Пользователь должен учитывать инерцию, массу аппарата, работу двигателей и другие параметры, влияющие на управляемость дрона.

Для военных это возможность отрабатывать навыки пилотирования без риска потерять настоящий беспилотник. Гражданским симулятор позволяет осваивать основы управления FPV и постепенно переходить к более сложным задачам.

Публичная версия Ukrainian Fight Drone Simulator: Starter Edition доступна на платформе Steam. В то же время для военных существует полная тренировочная версия, которую предоставляют отдельным операторам или подразделениям по заявке через официальный сайт UFDS.

Организаторы Fight & Flight рассматривают регулярные турниры как способ развития украинского FPV-сообщества. Соревнования позволяют сравнивать результаты пилотов, обмениваться опытом и совершенствовать навыки управления.

Когда состоятся квалификация и финал

Третий турнир Fight & Flight пройдет в субботу, 17 октября.

Квалификационные заезды начнутся в 10:00 и продлятся до 17:30. Участники смогут показать лучший результат на новой трассе, после чего 16 самых быстрых пилотов получат право выступить в финале.

Регистрация продлится до 16:30 того же дня, то есть присоединиться к соревнованиям можно будет даже после начала квалификации.

В 14:00 на YouTube-канале Victory Drones стартует отдельная трансляция с участием военных операторов FPV. Они будут рассказывать о собственном опыте пилотирования, особенностях применения беспилотников и в прямом эфире пролетят по новой трассе.

Военные также примут участие в квалификации вместе с другими пилотами. Для участника, показавшего лучший результат среди военнослужащих, предусмотрена специальная награда.

Вечером состоится финал с участием 16 лучших пилотов. Его будут транслировать в прямом эфире на YouTube-канале UFDS.

Следить за гонками смогут и зрители, которые никогда не управляли FPV-дронами. Во время трансляции они увидят различные стили прохождения трассы, смогут поддерживать участников и участвовать в интерактивных конкурсах с подарками.

Что получат победители "Больших гонок"

Призы для участников третьего турнира подготовили украинские компании, работающие в сфере беспилотных технологий.

Среди партнеров соревнований – Vyriy Industries, Bat Drones, PG Robotics, FPVUA, Motor-G и Warbirds. Победители получат дроны и другие подарки. Организаторы пока не уточняют общую стоимость призового фонда третьего турнира.

За проведение Fight & Flight отвечают Drone Fight Group и Victory Drones. Первая компания занимается разработкой, производством и обучением в сфере беспилотных систем, в частности созданием симуляторов на основе опыта реального применения дронов.

Victory Drones реализует общественная организация "Центр поддержки аэроразведки". По данным проекта, на его онлайн-курсы зарегистрировались более 300 тысяч слушателей, а 180 тысяч военнослужащих прошли практическую полевую подготовку.

Третий Fight & Flight станет очередной возможностью для военных и гражданских FPV-пилотов проверить свои навыки в одинаковых условиях. На этот раз победителя будет определять не только максимальная скорость, но и умение управлять более тяжелым дроном, правильно проходить повороты и находить самую быструю траекторию.