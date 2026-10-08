Про проведення третього турніру Fight & Flight під назвою "Велиииикі перегони" повідомили організатори змагань, компанія Drone Fight Group та проєкт Victory Drones.

Перегони проходитимуть у середовищі українського симулятора бойових дронів Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS), який використовують для навчання FPV-пілотів. Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні учасники, причому всі змагатимуться дистанційно.

Нова траса перевірятиме не лише швидкість пілотів

Для третього турніру розробники UFDS створили окрему віртуальну трасу з довгим колом, складними поворотами та різними типами перешкод. На відміну від звичайних перегонів, де головне завдання полягає в максимально швидкому проходженні маршруту, тут пілотам доведеться уважніше стежити за поведінкою дрона.

Симулятор враховує масу безпілотника, його інерцію та навантаження на двигуни. Тому занадто різкий маневр або неправильно обрана швидкість можуть коштувати учаснику дорогоцінних секунд.

На окремих ділянках траси пілоти зможуть самостійно обирати спосіб проходження перешкод. Хтось спробує скоротити маршрут складнішим маневром, а хтось обере довшу, але безпечнішу траєкторію.

Під час кваліфікації всі учасники перебуватимуть в однакових умовах. Вітер буде вимкнений, але дрони матимуть додаткову масу, що імітує боєприпаси. Це змусить пілотів враховувати поведінку важчого апарата під час прискорення, гальмування та проходження поворотів.

Від острова Зміїний до перегонів із бойовими завданнями

Серія Fight & Flight розпочалася 1 серпня 2026 року. Тоді організатори провели перший офіційний всеукраїнський онлайн-турнір у симуляторі UFDS.

У дебютних змаганнях взяли участь понад 170 військових і цивільних FPV-пілотів. Вони проходили трасу на віртуальній локації острова Зміїний, а 16 найшвидших учасників за результатами кваліфікації потрапили до фіналу.

Загальний призовий фонд першого турніру перевищив 200 тисяч гривень.

Уже 5 вересня відбувся другий Fight & Flight, під час якого організатори вирішили ускладнити завдання. Замість звичайної гоночної траси учасники отримали маршрут із елементами бойового застосування безпілотників.

Пілоти керували важкими дронами-бомберами Angel Arrow 15, проходили маршрут під загрозою умовного ворожого вогню та мали можливість уражати цілі.

Третій турнір повертається до формату швидкісних перегонів, але з більшою увагою до фізики польоту та точності керування.

Як симулятор допомагає навчати операторів FPV

Ukrainian Fight Drone Simulator створювали за участі українських інструкторів, інженерів і пілотів, які мають досвід роботи з безпілотниками.

Його особливість полягає в моделюванні фізики польоту різних типів БпЛА. Користувач має враховувати інерцію, масу апарата, роботу двигунів та інші параметри, що впливають на керованість дрона.

Для військових це можливість відпрацьовувати навички пілотування без ризику втратити справжній безпілотник. Цивільним симулятор дозволяє освоювати основи керування FPV та поступово переходити до складніших завдань.

Публічна версія Ukrainian Fight Drone Simulator: Starter Edition доступна на платформі Steam. Водночас для військових існує повна тренувальна версія, яку надають окремим операторам або підрозділам за заявкою через офіційний сайт UFDS.

Організатори Fight & Flight розглядають регулярні турніри як спосіб розвитку української FPV-спільноти. Змагання дозволяють порівнювати результати пілотів, обмінюватися досвідом і вдосконалювати навички керування.

Коли відбудуться кваліфікація та фінал

Третій турнір Fight & Flight пройде в суботу, 17 жовтня.

Кваліфікаційні заїзди розпочнуться о 10:00 і триватимуть до 17:30. Учасники матимуть можливість показати найкращий результат на новій трасі, після чого 16 найшвидших пілотів отримають право виступити у фіналі.

Реєстрація триватиме до 16:30 того ж дня, тобто приєднатися до змагань можна буде навіть після початку кваліфікації.

О 14:00 на YouTube-каналі Victory Drones стартує окрема трансляція за участі військових операторів FPV. Вони розповідатимуть про власний досвід пілотування, особливості застосування безпілотників і наживо проходитимуть нову трасу.

Військові також братимуть участь у кваліфікації разом з іншими пілотами. Для учасника, який покаже найкращий результат серед військовослужбовців, передбачили спеціальну нагороду.

Увечері відбудеться фінал за участі 16 найкращих пілотів. Його транслюватимуть наживо на YouTube-каналі UFDS.

Стежити за перегонами зможуть і глядачі, які ніколи не керували FPV-дронами. Під час трансляції вони побачать різні стилі проходження траси, зможуть підтримувати учасників та брати участь в інтерактивних конкурсах із подарунками.

Що отримають переможці "Велииииких перегонів"

Призи для учасників третього турніру підготували українські компанії, які працюють у сфері безпілотних технологій.

Серед партнерів змагань - Vyriy Industries, Bat Drones, PG Robotics, FPVUA, Motor-G та Warbirds. Переможці отримають дрони й інші подарунки. Організатори поки не уточнюють загальну вартість призового фонду третього турніру.

За проведення Fight & Flight відповідають Drone Fight Group та Victory Drones. Перша компанія займається розробкою, виробництвом і навчанням у сфері безпілотних систем, зокрема створенням симуляторів на основі досвіду реального застосування дронів.

Victory Drones реалізує громадська організація "Центр підтримки аеророзвідки". За даними проєкту, на його онлайн-курси зареєструвалися понад 300 тисяч слухачів, а 180 тисяч військовослужбовців пройшли практичне польове навчання.

Третій Fight & Flight стане черговою можливістю для військових і цивільних FPV-пілотів перевірити свої навички в однакових умовах. Цього разу переможця визначатиме не лише максимальна швидкість, а й уміння керувати важчим дроном, правильно проходити повороти та знаходити найшвидшу траєкторію.