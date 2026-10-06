Франция впервые за три года запустила баллистическую ракету M51: Макрон показал кадры

6 октября Франция провела запуск стратегической баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки. Испытание прошло без ядерной боевой части, а ракета упала в Северной Атлантике.

За запуском наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал испытание демонстрацией надежности французского ядерного сдерживания.

Что известно об испытании ракеты?

Запуск M51.3 стал первым запуском баллистической ракеты с французской атомной подводной лодки за три года. Его провели с подводного ракетоносца Le Vigilant, который перед этим прошел длительное техническое обслуживание.

Ракету запустили без ядерного заряда. По данным французских СМИ, она преодолела около 4700 километров и упала в Северной Атлантике.

Франция испытала ракету: смотрите видео

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

В районе запланированного запуска заранее ввели ограничения для судоходства, которые будут действовать до 21 октября.

Подводная лодка Le Vigilant проходила ремонт с осени 2023 года. Работы включали обслуживание реакторной установки, вооружения и других систем, после чего корабль должен был пройти морские испытания.

Модификация M51.3 официально обрела оперативную готовность в октябре 2025 года. Она получила улучшенные дальность, точность и способность преодолевать системы противоракетной обороны, а также может оснащаться новой ядерной боевой частью TNO-2.

Первый квалификационный запуск M51.3 состоялся в ноябре 2023 года с наземного испытательного комплекса в Бискарроссе. Тогда ракета также летела без ядерной боевой части.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично наблюдал за запуском с борта многофункционального фрегата "Овернь".

Этот технический успех – новая демонстрация надежности нашего сдерживания, устойчивость которого гарантирована. Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным,

– сказал он.

Макрон также заявил, что Франция продолжает масштабное обновление своих стратегических возможностей. Париж работает над новыми подводными лодками и гиперзвуковыми стратегическими ракетами.

"Чтобы защитить французов от угроз в долгосрочной перспективе, я начал обновление наших возможностей на следующие десятилетия еще в 2017 году. Через десять лет бюджет наших вооруженных сил удвоится", – отметил Макрон.

Президент добавил, что будущие французские стратегические подводные лодки уже находятся на этапе разработки, а в этом году стартовала программа создания гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет для воздушного компонента ядерного сдерживания.

Напомним, в ближайшее время украинские пилоты отправятся во Францию, где начнутся учения на многоцелевых истребителях Rafale. Также Украина ожидает новые поставки вооружения, которые должны поступить в ближайшее время. Отдельно стороны работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине, а также над подготовкой системы FREYJA.