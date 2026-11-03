Великобритания, Италия и Япония выделили 4,6 миллиарда фунтов на истребитель шестого поколения

Три страны переходят к следующему этапу разработки перспективного истребителя GCAP, который должен поступить на вооружение в 2035 году. Новый самолет будет оснащен технологиями малозаметности, искусственным интеллектом и современными системами связи, а также сможет действовать совместно с боевыми беспилотниками. Совместный контракт на 4,6 миллиарда фунтов стал одним из крупнейших этапов финансирования программы.

Великобритания, Италия и Япония заключили контракт на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов с международной компанией Edgewing, которая отвечает за разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Соглашение было подписано 3 июля 2026 года, а не в ноябре. Оно рассчитано на 18 месяцев и предусматривает завершение углубленной проработки концепции, детализацию конструкции и подготовку к следующим испытаниям.

Что разрабатывают за 4,6 миллиарда фунтов

Программа GCAP стартовала в 2022 году, когда Великобритания, Италия и Япония решили объединить свои проекты перспективной боевой авиации.

Будущий истребитель должен заменить часть имеющихся боевых самолетов трех стран и обеспечить превосходство в воздухе над современными системами ПВО и истребительной авиацией противника.

Однако контракт не означает начала серийного производства или закупки готовых самолетов. Edgewing получила финансирование на следующий этап проектирования и инженерных работ, в ходе которого будут определены окончательные требования к машине и проверены технические решения.

Это уже вторая большая сделка с этой компанией. В апреле 2026 года международное агентство GCAP выделило ей 686 миллионов фунтов, а июльский контракт продлил финансирование программы до конца 2027 года. Такие детали подтвердила Edgewing.

Edgewing объединяет британскую BAE Systems, итальянскую Leonardo и японскую Japan Aircraft Industrial Enhancement. Компания выступает главным разработчиком самолета и координирует инженерные работы между тремя странами.

Макет перспективного истребителя GCAP на выставке DSEI 2025 в Лондоне. Фото: Reuters / Toby Melville.

Чем истребитель шестого поколения будет отличаться от F-35

GCAP разрабатывается как малозаметный боевой самолет с современными радарами, мощными средствами радиоэлектронной борьбы и цифровой архитектурой. Предполагается, что его электронные системы смогут быстро обмениваться информацией с другими самолетами, наземными командными пунктами и автономными платформами.

Особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Его планируют использовать для обработки данных с датчиков, поддержки решений пилота и взаимодействия с беспилотниками.

В то же время точные характеристики двигателей, скорость, дальность полета, вооружение и радиолокационная заметность будущего GCAP пока не раскрываются.

Идея создания самолета шестого поколения заключается не только в улучшении характеристик истребителя. Разработчики пытаются превратить его в центр управления другими боевыми платформами, часть которых не будет иметь пилота.

Как ранее сообщал "Милитари 24", американская компания Northrop Grumman уже провела испытания автономного реактивного самолета YFQ-48A Talon Blue. Такие беспилотники в перспективе должны работать совместно с пилотируемыми истребителями, выполняя разведку, создавая помехи и беря на себя часть опасных задач.

Британский GCAP создается с расчетом на подобное взаимодействие. Однако состав будущей беспилотной группы и конкретные способы управления ею пока не объявлены.

Великобритания отдельно инвестирует 8,6 миллиарда фунтов

Совместный контракт на 4,6 миллиарда фунтов финансируют все три государства-участника программы. При этом Великобритания предусмотрела в собственном оборонном инвестиционном плане 8,6 миллиарда фунтов на GCAP в течение четырех лет.

Это отдельное бюджетное обязательство британского правительства, а не дополнительная единовременная выплата компании Edgewing. Поэтому складывать обе суммы и называть полученный результат стоимостью разработки самолета некорректно.

По данным британского Минобороны, работы над перспективной боевой авиацией уже обеспечивают около 4500 рабочих мест в стране. В производственную цепочку вовлечено примерно 600 организаций.

Инженеры используют цифровые модели самолетов, роботизированное производство, дополненную реальность и аддитивные технологии. Они должны сократить время между созданием конструкции, ее проверкой и изготовлением опытных компонентов.

Параллельно Великобритания инвестирует в свою действующую боевую авиацию. Оборонный план предусматривает более 1,1 миллиарда фунтов на модернизацию Eurofighter Typhoon, 2,2 миллиарда на новые F-35 и 300 миллионов на начальные работы над британским автономным боевым самолетом.

Первые самолеты GCAP ожидаются в 2035 году

Великобритания, Италия и Япония планируют ввести новый истребитель в эксплуатацию в 2035 году. Для этого разработчикам необходимо завершить проектирование, изготовить опытные образцы, провести летные испытания и подготовить серийное производство.

Срок 2035 года остается целевым. В июле глава Edgewing Марко Цофф заявил Reuters, что компания стремится сохранить этот график даже в случае присоединения к программе новых государств.

Для Украины разработка таких самолетов интересна прежде всего технологическими решениями, которые впоследствии могут появиться и на других боевых платформах. В частности, это интеграция беспилотных напарников, новых датчиков и систем обработки информации.

В настоящее время украинские Воздушные силы сосредоточены на самолетах предыдущих поколений. Как сообщал "Милитари 24", Украина рассматривает Gripen, Rafale и F-16 в качестве основы будущего авиапарка.

Также Lockheed Martin обсуждает возможность создания специальной модификации F-16 для Украины, в частности с современным радаром AESA и более широким набором вооружения.

Однако даже для стран-разработчиков GCAP остается долгосрочным проектом. Новый контракт позволяет продолжать инженерные работы, но первые серийные машины еще предстоит создать, испытать и подготовить к эксплуатации.