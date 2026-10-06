Компания Northrop Grumman сообщила о первом полностью автономном полете YFQ-48A Talon Blue в Мохаве, штат Калифорния. Самолет без прямого вмешательства человека выполнил руление, взлетел, совершил маневры в воздухе и самостоятельно приземлился.

Компания не раскрывает продолжительность полета, высоту и официальные скоростные характеристики, однако именно завершение всего полетного цикла переводит Talon Blue из наземного демонстратора в полноценную программу летных испытаний, пишет The Aviationist.

Northrop Grumman проиграла первый конкурс, но решила построить самолет самостоятельно

История YFQ-48A нетипична даже для американского оборонного рынка. Northrop Grumman участвовала в первом этапе программы Collaborative Combat Aircraft, или CCA, но в 2024 году ВВС США выбрали для дальнейшей разработки предложения General Atomics и Anduril.

Вместо того чтобы закрыть проект, Northrop Grumman продолжила его за свой счет. Сначала работы велись под названием Project Lotus, а позже программу переименовали в Project Talon. В декабре 2025 года ВВС США присвоили самолету официальное обозначение YFQ-48A, хотя его разработку по-прежнему финансирует сама компания.

Подобное изменение модели закупок становится все более заметным и в других американских программах. "Милитари 24" ранее рассказывал, как США стремятся сократить путь от прототипа до серийного военного продукта и все активнее привлекают частные компании к ускоренным циклам разработки.

Что такое CCA и почему истребителю беспилотный напарник

Collaborative Combat Aircraft можно примерно описать как класс реактивных беспилотных боевых самолетов, которые должны работать совместно с пилотируемыми истребителями.

Речь идет не о большом аналоге обычного FPV и даже не о классическом разведывательно-ударном БПЛА. CCA должны летать вместе с истребителями, действовать впереди них, вести разведку, нести датчики и вооружение, создавать помехи и брать на себя часть рискованных задач.

В перспективе такие аппараты должны взаимодействовать с F-35, F-22 и будущим истребителем шестого поколения F-47. Ведь вместо того, чтобы отправлять один чрезвычайно дорогой самолет с пилотом глубоко в опасный район, вокруг него можно создать группу более дешевых автономных машин.

Это направление уже перестало быть лишь экспериментом. ВВС США в июне 2026 года заключили контракты на разработку и производство первого поколения CCA с General Atomics и Anduril. Их самолеты теперь носят названия FQ-42 Vengeance и FQ-44 Fury. В июле FQ-44 уже выполнил испытательный запуск ракеты AIM-120 по цифровой цели, хотя решение о применении оружия оставалось за человеком.

Американцы планируют закупить около тысячи таких аппаратов, причем 500 CCA хотят получить к 2032 году.

Talon Blue пытается стать дешевле традиционного боевого самолета

В Northrop Grumman хорошо понимают, что смысл CCA теряется, если беспилотный напарник постепенно превратится по цене и сложности в еще один F-35.

Поэтому при создании Talon Blue компания делала акцент не только на автономности, но и на том, насколько быстро и дешево его можно производить.

По сравнению с ранним проектом конструкцию упростили, количество деталей сократили примерно наполовину, а массу уменьшили примерно на 1000 фунтов, то есть около 450 килограммов. Northrop Grumman также использует композитную конструкцию и производственные методы, рассчитанные не на единичные опытные самолеты, а на будущую серию.

Здесь программа CCA фактически меняет традиционную логику создания боевой авиации. От аппарата не требуют сорока лет службы после десятилетий разработки, как от классического истребителя. Гораздо важнее становится возможность быстро выпустить большое количество машин, обновить их программное обеспечение и через несколько лет заменить более новой версией.

Подобный подход все чаще встречается и в других странах. "Милитари 24" недавно писал, что Израиль также рассматривает возможность создания большого беспилотного боевого самолета с характеристиками, близкими к F-35.

Внутри установлен двигатель от бизнес-джетов

Еще один способ снизить риски и стоимость – силовая установка.

Talon Blue оснащен двигателем семейства Pratt & Whitney PW500, которое разрабатывалось для гражданской бизнес-авиации. Для использования на автономном боевом самолете двигатель дополнительно испытали в режимах, характерных для CCA. По данным Pratt & Whitney, семейство PW500 уже накопило более 24,5 миллиона часов налета, поэтому разработчикам не пришлось параллельно создавать совершенно новый турбореактивный двигатель.

Для современных оборонных программ это становится все более привлекательным путем. Самой длительной и дорогостоящей частью создания нового самолета часто становится не сам планер, а доработка двигателя, электроники и программного обеспечения. Использование уже серийного двигателя позволяет устранить одну из таких проблем.

Внешне Talon Blue имеет верхний воздухозаборник, разнесенные основные стойки шасси и внутренний отсек вооружения. Northrop Grumman заявляет, что такая конструкция позволяет адаптировать платформу к различным боевым сценариям.

Главное в Talon Blue находится не в корпусе

В то же время Northrop Grumman создает не просто один беспилотный самолет. Talon Blue входит в более широкий проект Project Talon, в рамках которого отдельно разрабатываются программное обеспечение и автономное управление.

Наряду с ним компания использует Talon IQ – летающую испытательную платформу, на которой можно проверять новые алгоритмы еще до их установки на боевой аппарат.

Northrop Grumman заявляет о более чем 500 тысячах часов опыта автономных полетов в рамках различных программ. Это не означает, что сам Talon Blue налетал полмиллиона часов, а характеризует общий опыт компании в области беспилотной и автономной авиации.

И именно программная часть становится все более важной для всего проекта CCA. ВВС США намеренно разделяют закупку самолета и системы автономности, чтобы один алгоритм в перспективе можно было адаптировать к различным платформам, а производитель планера не контролировал всю программную среду.

Такой принцип уже прослеживается и на более мелких беспилотниках. "Милитари 24" рассказывал, как Украинские Anubis с системой Skynode N могут самостоятельно продолжать наведение после подтверждения цели оператором. Разница в случае CCA заключается в масштабе: алгоритмы должны управлять уже реактивным самолетом, действующим бок о бок с пилотируемыми истребителями.

Northrop Grumman теперь нужно догнать Vengeance и Fury

Первый полет YFQ-48A не означает, что ВВС США уже решили его закупать.

Первый этап CCA фактически выиграли General Atomics и Anduril, а их FQ-42 Vengeance и FQ-44 Fury уже имеют производственные контракты. Летом обе платформы проходили испытания вместе с военными на авиабазе Крич, где проверялись не только полеты, но и заправка, обслуживание, транспортировка и повторный запуск в полевых условиях.

Talon Blue вошел в летную фазу позже, но следующий этап программы еще оставляет Northrop Grumman возможность вернуться в конкуренцию. Требования к Increment 2 окончательно не определены, поэтому пока правильнее называть YFQ-48A потенциальным претендентом, а не будущим серийным самолетом ВВС США.

Именно поэтому нынешний полет для Northrop Grumman так важен. Компания уже доказала, что может за свой счет пройти путь от проигранного конкурса до полноразмерной реактивной машины, которая самостоятельно выезжает на взлетную полосу, взлетает, маневрирует и возвращается на землю.

Теперь главная гонка будет не за сам факт автономного полета. General Atomics и Anduril уже летают, а FQ-44 даже перешел к испытаниям вооружения. Следующий вопрос гораздо сложнее: кто из производителей сможет сделать автономный боевой самолет достаточно дешевым, чтобы ВВС могли закупать его сотнями, и в то же время достаточно эффективным, чтобы пилот F-35 или будущего F-47 действительно захотел иметь несколько таких машин рядом.