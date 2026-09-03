Об этом 1 сентября сообщила Армия США в сообщении о запуске TITAN в серийное производство. В рамках первого заказа американские военные получат восемь систем: четыре в версии Advanced и еще четыре в версии Basic, которые должны поступить в течение следующих 18 месяцев.

Palantir отвечает за "мозг", Anduril – за корпус

По новому контракту Palantir получила $127 миллионов и выступает главным подрядчиком программы, тогда как Anduril заключила соглашение на $65 миллионов и будет отвечать за значительную часть аппаратной составляющей системы.

По сути, TITAN является примером того, как американские военные пытаются разделить традиционное понятие командного пункта на два уровня. С одной стороны, требуется оборудование, способное работать в сложных условиях и выдерживать экспедиционное применение, а с другой – программное обеспечение, которое сможет за секунды обрабатывать огромные массивы данных.

Именно программная часть здесь едва ли не важнее самой машины. TITAN должен собирать информацию из различных источников, объединять ее и формировать общую картину поля боя, после чего система может автоматически предлагать потенциальные цели для дальнейшего решения военных. Армия США рассчитывает, что это сократит время между обнаружением цели и передачей необходимой информации подразделению, способному нанести по ней удар.

TITAN должен видеть поле боя сразу с нескольких высот

Концепция системы весьма интересна именно из-за количества источников, которые она должна объединить.

Речь идет об информации из космических систем, высотных платформ, авиационных средств разведки и наземных датчиков. Вместо того чтобы операторы получали отдельные потоки данных и самостоятельно пытались составить из них целостную картину, TITAN должна сделать это автоматически.

В результате командование получает уже не набор разрозненных сообщений, а единое информационное поле, в котором можно быстрее определять местоположение объектов и оценивать ситуацию.

Этот подход очень близок к тому, что сейчас происходит и в Украине. Ранее "Милитари 24" рассказывал, как ВСУ пытаются объединить ПВО, РЭБ, дроны и разведку в единую автоматизированную систему, поскольку на современном поле боя отдельные датчики и средства поражения уже не могут эффективно работать изолированно.

Разница лишь в масштабе и архитектуре. США создают специализированную систему для этой задачи, тогда как Украина вынуждена формировать многие такие решения непосредственно во время войны.

Искусственный интеллект должен сократить путь от датчика до оружия

Американские военные фактически хотят ускорить то, что в военной терминологии называют sensor-to-shooter timeline, то есть промежуток времени между обнаружением цели и ее поражением.

Полковник Джонатан Липскомб, руководитель программы Intelligence Systems and Analytics, заявил, что TITAN должен ускорять распознавание и геолокацию целей с помощью нескольких датчиков, автоматизировать предложения по целям и объединять данные в единую картину.

Это важный момент, ведь речь идет не о "роботе, который сам решает, почему стрелять", а об автоматизации огромного объема аналитической работы, которую раньше выполняли люди.

Подобное направление сейчас активно развивается и в Украине. Как писал "Милитари 24" об ИИ на фронте, искусственный интеллект постепенно переходит от статуса технологического хайпа к конкретным задачам, в частности анализу информации, навигации и помощи в обнаружении целей.

В то же время украинский опыт показывает, что само наличие алгоритма еще не гарантирует результата. Качество данных, связь, помехи и реальные условия применения остаются не менее важными, чем сам ИИ.

TITAN должен работать даже без доступа к "облаку"

Одним из ключевых требований к системе является способность работать в условиях ограниченной или нестабильной связи.

Американская армия прямо подчеркивает, что TITAN рассчитан на работу в так называемых Denied, Degraded, Intermittent and Limited environments, когда доступ к внешним сетям или централизованным источникам разведки может быть ограничен.

В такой ситуации система должна использовать локальные датчики и продолжать обрабатывать информацию без постоянного подключения к удаленным вычислительным ресурсам.

Это требование особенно интересно на фоне опыта войны в Украине, где борьба за связь и электромагнитный спектр стала отдельным фронтом. "Милитари 24" уже писал о том, как Россия пытается глушить дроны-перехватчики, а потому любая будущая система управления должна исходить из предположения, что идеальной связи на поле боя просто не будет.

Именно поэтому TITAN создается не как обычный "компьютер на колесах", а как более автономный элемент разведывательно-ударного контура.

В США разрабатывают две версии системы

В армии США решили не ограничиваться одной конфигурацией.

TITAN Advanced будет обладать более широкими возможностями по обработке и интеграции данных, в частности сможет работать с информацией космических датчиков. Эта версия предназначена для корпусного уровня, военной разведки и командных структур, отвечающих за многодоменные операции.

Базовый TITAN, напротив, рассчитан на более высокую мобильность и более быстрое развертывание. Его планируют использовать на дивизионном уровне.

Обе версии будут отличаться и транспортными платформами. Advanced монтируется на грузовиках семейства Family of Medium Tactical Vehicles, тогда как Basic предназначен для более легких машин, в частности Joint Light Tactical Vehicle и Infantry Squad Vehicle-Utility.

То есть американцы фактически создают сразу два уровня мобильной разведки, которые должны работать в одной информационной экосистеме.

До серии TITAN шел четыре года

Нынешний контракт не означает, что TITAN внезапно появился на американских полигонах.

Программа прошла через несколько лет прототипирования и испытаний. Еще в 2022 году предварительные системы тестировали в Тихоокеанском регионе и Европе, после чего военные постепенно изменяли конструкцию и программное обеспечение на основе отзывов солдат.

Например, во время испытаний на Филиппинах армия столкнулась с проблемами, связанными с высокой влажностью, которых не наблюдалось во время тестов в других условиях. После этого американцы усилили экологическое и климатическое тестирование системы.

Это демонстрирует еще одну важную особенность TITAN. Американцы не просто создали технологический демонстратор, а в течение нескольких лет проверяли его в реальных условиях и модифицировали систему с учетом опыта военных.

Именно после этого армия США и решила запустить программу в производство.

Первые восемь систем – лишь начало

По новым контрактам военные получат восемь серийных TITAN в течение 18 месяцев. Они дополнят девять прототипов, которые армия планирует оставить для оперативного использования.

При этом американцы уже ожидают новых заказов в 2027 финансовом году.

То есть нынешнее соглашение – это не окончательное количество машин, а первая производственная партия после завершения прототипирования.

Важно и то, что сама архитектура TITAN задумана как программно-определяемая. В Palantir подчеркивают, что это должно позволять продолжать модернизацию системы по мере появления новых технологий.

И это, возможно, самая важная часть всей программы.

США строят не просто "умный грузовик"

Внешне TITAN может выглядеть как очередная специализированная военная машина с большим контейнером на шасси. Но ее главная ценность находится внутри.

Это мобильный узел, объедининяющей разведданные из космоса, воздуха, с земли и с различных датчиков в одну систему, а затем преобразовать эти данные в информацию, которой могут пользоваться военные структуры и средства поражения.

То есть американская армия движется к модели, где отдельные датчики уже не являются главной ценностью. Гораздо важнее становится способность быстро объединить их данные, отсеять лишнее и получить целостное понимание ситуации.

Украина движется в том же направлении, что хорошо видно на примере развития системы ИИ-командования ВСУ, о которой ранее писал "Милитари 24". Там также речь идет об использовании алгоритмов для анализа данных, моделирования сценариев и ускорения принятия решений.

Разница заключается прежде всего в масштабе ресурсов и уровне интеграции.

США сейчас вкладывают сотни миллионов долларов в то, чтобы превратить такую концепцию в серийную военную способность. И если дальнейшие заказы действительно начнутся уже в следующем году, TITAN может стать одним из ключевых элементов американской модели войны, где решающим становится не только то, кто первым заметил цель, но и то, кто первым смог превратить эту информацию в решение.