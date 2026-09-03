Про це 1 вересня повідомила Армія США у повідомленні про переведення TITAN у виробництво. У межах першого замовлення американські військові отримають вісім систем, чотири у версії Advanced та ще чотири Basic, які мають надійти протягом наступних 18 місяців.

Palantir відповідає за "мозок", Anduril - за корпус

За новим контрактом Palantir отримала $127 мільйонів і виступає головним підрядником програми, тоді як Anduril уклала угоду на $65 мільйонів та відповідатиме за значну частину апаратної складової системи.

По суті, TITAN є прикладом того, як американські військові намагаються розділити традиційне поняття командного пункту на два рівні. З одного боку, потрібне обладнання, здатне працювати в складних умовах і витримувати експедиційне застосування, а з іншого - програмне забезпечення, яке зможе за секунди обробляти величезні масиви даних.

Саме програмна частина тут чи не важливіша за саму машину. TITAN повинен збирати інформацію з різних джерел, поєднувати її та формувати спільну картину поля бою, після чого система може автоматично пропонувати потенційні цілі для подальшого рішення військових. Армія США очікує, що це скоротить час між виявленням цілі та передаванням необхідної інформації підрозділу, який може її уразити.

TITAN має бачити поле бою одразу з кількох висот

Концепція системи досить цікава саме через кількість джерел, які вона повинна об'єднати.

Йдеться про інформацію із космічних систем, високовисотних платформ, авіаційних засобів розвідки та наземних сенсорів. Замість того щоб оператори отримували окремі потоки даних і самостійно намагалися скласти з них цілісну картину, TITAN має зробити це автоматично.

У результаті командування отримує вже не набір розрізнених повідомлень, а єдине інформаційне поле, в якому можна швидше визначати місце розташування об'єктів і оцінювати ситуацію.

Цей підхід дуже близький до того, що зараз відбувається і в Україні. Раніше Мілітарі 24 розповідав, як ЗСУ намагаються об'єднати ППО, РЕБ, дрони та розвідку в єдину автоматизовану систему, оскільки на сучасному полі бою окремі сенсори та засоби ураження вже не можуть ефективно працювати ізольовано.

Різниця лише в масштабі та архітектурі. США створюють спеціалізовану систему для цього завдання, тоді як Україна багато таких рішень змушена формувати безпосередньо під час війни.

Штучний інтелект має скоротити шлях від сенсора до зброї

Американські військові фактично хочуть прискорити те, що у військовій термінології називають sensor-to-shooter timeline, тобто проміжок часу між виявленням цілі та її ураженням.

Полковник Джонатан Ліпскомб, керівник програми Intelligence Systems and Analytics, заявив, що TITAN повинен прискорювати розпізнавання та геолокацію цілей із кількох сенсорів, автоматизувати пропозиції щодо цілей та об'єднувати дані в єдину картину.

Це важливий момент, адже йдеться не про "робота, який сам вирішує, по чому стріляти", а про автоматизацію величезного обсягу аналітичної роботи, яку раніше виконували люди.

Схожий напрям зараз активно розвивається і в Україні. Як Мілітарі 24 писав про ШІ на фронті, штучний інтелект поступово переходить від статусу технологічного хайпу до конкретних завдань, зокрема аналізу інформації, навігації та допомоги у виявленні цілей.

Водночас український досвід показує, що сама наявність алгоритму ще не гарантує результату. Якість даних, зв'язок, перешкоди та реальні умови застосування залишаються не менш важливими, ніж сам ШІ.

TITAN повинен працювати навіть без доступу до "хмари"

Однією з ключових вимог до системи є здатність працювати в умовах обмеженого або нестабільного зв'язку.

Американська армія прямо наголошує, що TITAN розрахований на роботу в так званих Denied, Degraded, Intermittent and Limited environments, коли доступ до зовнішніх мереж або централізованих джерел розвідки може бути обмежений.

У такій ситуації система повинна використовувати локальні сенсори та продовжувати обробляти інформацію без постійного підключення до віддалених обчислювальних ресурсів.

Ця вимога особливо цікава на тлі досвіду війни в Україні, де боротьба за зв'язок та електромагнітний спектр стала окремим фронтом. Мілітарі 24 уже писав про те, як Росія намагається глушити дрони-перехоплювачі, а тому будь-яка майбутня система управління повинна виходити з припущення, що ідеального зв'язку на полі бою просто не буде.

Саме тому TITAN створюється не як звичайний "комп'ютер на колесах", а як автономніший елемент розвідувально-ударного контуру.

У США створюють дві версії системи

В армії США вирішили не обмежуватися однією конфігурацією.

TITAN Advanced матиме більші можливості з обробки та інтеграції даних, зокрема зможе працювати з інформацією космічних сенсорів. Ця версія призначена для корпусного рівня, військової розвідки та командних структур, які відповідають за багатодоменні операції.

Базовий TITAN, навпаки, розрахований на вищу мобільність і швидше розгортання. Його планують використовувати на дивізійному рівні.

Обидві версії відрізнятимуться і транспортними платформами. Advanced монтується на вантажівках сімейства Family of Medium Tactical Vehicles, тоді як Basic призначений для легших машин, зокрема Joint Light Tactical Vehicle та Infantry Squad Vehicle-Utility.

Тобто американці фактично будують одразу два рівні мобільної розвідки, які повинні працювати в одній інформаційній екосистемі.

До серії TITAN йшов чотири роки

Нинішній контракт не означає, що TITAN раптово з'явився на американських полігонах.

Програма проходила через кілька років прототипування та випробувань. Ще у 2022 році попередні системи тестували в Тихоокеанському регіоні та Європі, після чого військові поступово змінювали конструкцію та програмну частину на основі відгуків солдатів.

Наприклад, під час випробувань на Філіппінах армія зіткнулася з проблемами, пов'язаними з високою вологістю, яких не спостерігали під час тестів в інших умовах. Після цього американці посилили екологічне та кліматичне тестування системи.

Це показує ще одну важливу рису TITAN. Американці не просто створили технологічний демонстратор, а кілька років перевіряли його в реальних умовах та змінювали систему після отримання досвіду військових.

Саме після цього армія США і вирішила перевести програму у виробництво.

Перші вісім систем - лише початок

За новими контрактами військові отримають вісім серійних TITAN протягом 18 місяців. Вони доповнять дев'ять прототипів, які армія планує залишити для оперативного використання.

При цьому американці вже очікують нових замовлень у 2027 фінансовому році.

Тобто нинішня угода - це не фінальна кількість машин, а перша виробнича партія після завершення прототипування.

Важливо й те, що сама архітектура TITAN задумана як програмно-визначена. У Palantir наголошують, що це має дозволяти продовжувати модернізацію системи в міру появи нових технологій.

І це, можливо, найважливіша частина всієї програми.

США будують не просто "розумну вантажівку"

Зовні TITAN може виглядати як чергова спеціалізована військова машина з великим контейнером на шасі. Але її головна цінність знаходиться всередині.

Це мобільний вузол, який має поєднати розвідку із космосу, повітря, землі та різних сенсорів в одну систему, а далі перетворити ці дані на інформацію, якою можуть користуватися військові структури та засоби ураження.

Тобто американська армія рухається до моделі, де окремі сенсори вже не є головною цінністю. Набагато важливішою стає здатність швидко об'єднати їхні дані, відкинути зайве й отримати цілісне розуміння ситуації.

Україна рухається в тому самому напрямку, що добре видно з розвитку системи ШІ-командування ЗСУ, про яке раніше писав Мілітарі 24. Там також ідеться про використання алгоритмів для аналізу даних, моделювання сценаріїв і прискорення ухвалення рішень.

Різниця полягає передусім у масштабі ресурсів і рівні інтеграції.

США зараз вкладають сотні мільйонів доларів у те, щоб перетворити таку концепцію на серійну військову спроможність. І якщо подальші замовлення справді почнуться вже наступного року, TITAN може стати одним із ключових елементів американської моделі війни, де вирішальним стає не лише те, хто першим побачив ціль, а й те, хто першим зміг перетворити цю інформацію на рішення.