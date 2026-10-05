Россия оснастила "Герань-4" американскими датчиками и боеголовкой для ударов по мостам

Российские военные начали использовать обновленную версию ударных беспилотников "Герань-4" с усовершенствованной системой наведения. Эти дроны получили специальную боевую часть, способную перерезать конструкции мостов и опоры линий электропередач.

Как сообщает Главное управление разведки, враг начал запускать дроны этой модификации осенью текущего года. Подробные данные о внутреннем устройстве аппарата разведчики опубликовали на портале War&Sanctions. Выяснилось, что оккупанты заменили китайский двигатель на российский аналог и обновили электронику.

Как изменили дрон

Обновленный беспилотник получил блок "МОХ", основой которого стал высокоточный магнитометр от американской компании PNI Sensor. Этот датчик работает в паре с инерциальным модулем, что позволяет уменьшить погрешность гироскопов и повысить точность автономного полета БПЛА.

Кроме того, россияне добавили к спутниковой навигации еще одну систему под названием "Сусанин". Она работает по принципу оптического сравнения: камера дрона фиксирует изображение и сверяет его с эталонным, заранее загруженным в память.

Это помогает беспилотнику держаться маршрута от точки запуска до точки прицеливания. "Аналогичная система также используется на новых БПЛА "Герань-5" версии К5", – добавили в разведке.

Угроза для инфраструктуры

Новой угрозой является боевая часть КРСН – кумулятивно-режущая специальная нагрузка. Ее разработали специально для того, чтобы кумулятивной струей перерезать конструкции, в частности мосты и линии электропередач.

Что касается силовой установки, то вместо китайского турбореактивного двигателя Telefly теперь установлена его российская копия, которую собирают в свободной экономической зоне "Алабуга". Остальные электронные компоненты остались такими же, как и в предыдущих версиях оружия.

Напомним, по данным СМИ, Россия могла накопить около 10 тысяч "Шахедов" в различных модификациях. А ежемесячно агрессор производит около 2 тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5".