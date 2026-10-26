Германия может впервые взять на вооружение украинские ракеты "Барс", – СМИ

О принятом решении о расширении возможностей сухопутных войск заявил командующий Кристиан Фройдинг в ходе выступления 7 октября. Как сообщает немецкое специализированное издание Hartpunkt, в центре внимания немецкого командования находятся две системы – крылатая ракета Anthem от компании Covenant и украинский "Барс".

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Что известно о решении Бундесвера

Обе разработки должны пройти процедуру квалификации для немецкой армии перед началом поставок.

Мы сможем наносить массированные удары по целям на глубине около 1500 километров, перегружая системы противовоздушной обороны противника– подчеркнул Кристиан Фройдинг.

Перспективная ракета Anthem создается компанией Covenant, а ее серийное производство в будущем планируется развернуть в Лейпциге. Ориентировочная стоимость одного такого боеприпаса составит несколько сотен тысяч евро.

В то же время украинский "Барс" уже имеет практический опыт применения в боевых действиях против России. В перспективе эти средства поражения также будут производиться в Германии в тесном сотрудничестве с местным оборонным партнером.

Параллельно немецкие сухопутные войска рассматривают возможность приобретения американских крылатых ракет Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon. Берлин рассчитывает получить от США три батареи Typhon и около 400 ракет Tomahawk модификации Block Vb общей стоимостью 3,4 миллиарда евро, однако их поставки ожидаются не раньше начала 2030-х годов. Учитывая это, более дешевые крылатые ракеты будут использоваться для перегрузки вражеской ПВО, тогда как более дорогие "Томагавки" будут предназначены для поражения стратегически важных объектов.

Ранее Украина и Германия уже заключили соглашение о совместном производстве средств поражения и развитии проектов в сфере дальнобойного оружия. Также немецкая сторона полностью профинансировала первый этап выпуска реактивных ракет-дронов "Барс" для нужд украинских Сил обороны.