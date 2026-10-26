Німеччина може вперше взяти на озброєння українські ракети "Барс", – ЗМІ

Про ухвалене рішення щодо розширення можливостей сухопутних військ заявив командувач Крістіан Фройдінг під час виступу 7 жовтня. Як повідомляє німецьке спеціалізоване видання Hartpunkt, у центрі уваги німецького командування перебувають дві системи – крилата ракета Anthem від компанії Covenant та український "Барс".

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Що відомо про рішення Бундесверу

Обидві розробки мають пройти процедуру кваліфікації для німецької армії перед початком постачань.

Ми зможемо завдавати масованих ударів по цілях на глибині близько 1500 кілометрів, перенасичуючи системи протиповітряної оборони противника– наголосив Крістіан Фройдінг.

Перспективна ракета Anthem створюється компанією Covenant, а її серійний випуск у майбутньому планують розгорнути в Лейпцигу. Орієнтовна вартість одного такого боєприпасу становитиме кілька сотень тисяч євро.

Водночас український "Барс" уже має практичний досвід застосування у бойових діях проти Росії. У перспективі ці засоби ураження також виготовлятимуть у Німеччині в тісній співпраці з місцевим оборонним партнером.

Паралельно німецькі сухопутні війська розглядають придбання американських крилатих ракет Tomahawk разом із пусковими установками Typhon. Берлін розраховує отримати від США три батареї Typhon та близько 400 ракет Tomahawk модифікації Block Vb загальною вартістю 3,4 мільярда євро, однак їхнє постачання очікується не раніше початку 2030-х років. З огляду на це дешевші крилаті ракети використають для перевантаження ворожої ППО, тоді як дорожчі Tomahawk призначатимуться для ураження стратегічно важливих об'єктів.

Раніше Україна та Німеччина вже уклали домовленість про спільне виробництво засобів ураження та розвиток проєктів у сфері далекобійної зброї. Також німецька сторона повністю профінансувала перший етап випуску реактивних ракет-дронів "Барс" для потреб українських Сил оборони.