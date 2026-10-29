Ракеты меняют цели после запуска: США и Турция испытывают новую технологию

Американская GMLRS после запуска с HIMARS получила новое целеуказание и уничтожила движущийся объект. Почти одновременно турецкая зенитная ракета SİPER Block 2 сменила воздушную цель уже во время полета. Оба испытания демонстрируют, как связь с ракетой меняет возможности высокоточного оружия.

Об успешных испытаниях GMLRS 28 октября сообщила компания Lockheed Martin. За три дня до этого турецкое агентство Anadolu рассказало об испытаниях SİPER Block 2. Системы относятся к разным классам: американская ракета проводит атаку наземных объектов, а турецкая – перехватывает воздушные цели. Однако обе продемонстрировали, что задание ракеты можно изменить после того, как она покинула пусковую установку.

HIMARS научили изменять целеуказание после выстрела

На полигоне White Sands в штате Нью-Мексико американские военные запустили GMLRS с HIMARS. Уже во время полета ракета получила обновленные координаты цели и успешно поразила движущийся объект. Для этого Lockheed Martin использовала канал передачи данных Strigo и систему Remote Interceptor Guidance-360, или RIG-360.

Традиционные GMLRS наводятся на координаты, заданные перед пуском. Это эффективно против стационарных объектов, однако мобильная пусковая установка или автомобиль могут покинуть заданную позицию, пока ракета летит. Обновление целеуказания позволяет учесть такое перемещение, если разведка продолжает отслеживать цель и может передать свежие данные.

Производитель подчеркивает, что для демонстрации не пришлось принципиально перестраивать ракету. При этом Lockheed Martin не раскрыла дальности пуска, момента передачи команды, характеристик движущейся мишени и точности внешнего сопровождения. Поэтому пока речь идет о возможности, доказанной в ходе одного испытания, а не о заявленной серийной функции всех GMLRS.

Турецкая SİPER Block 2 переключилась на другую воздушную цель

25 октября Турция продемонстрировала другой сценарий. Зенитную ракету SİPER Block 2 запустили для перехвата первой цели. Когда ракета уже находилась в воздухе, ей передали новое целеуказание. Она изменила направление полета и уничтожила вторую цель.

В испытании принимали участие ASELSAN, ROKETSAN и TÜBİTAK SAGE. Разработчики также проверили наведение на маршевом и конечном участках полета, а также способность системы действовать против целей, летящих близко к поверхности моря. SİPER Block 2 создается для дальнебойного эшелона турецкой противовоздушной обороны. Заявленная дальность перехвата превышает 150 километров, высота поражения, согласно обнародованным характеристикам, составляет около 30 километров.

Зенитные ракеты уже давно корректируют траекторию по командам наземных радаров: воздушная цель движется и может маневрировать. Однако в случае с SİPER Block 2 продемонстрировали другую функцию: не уточнение координат той же цели, а перенацеливание ракеты на другую. Это открывает дополнительные возможности, если уже после запуска командный пункт определил более опасную угрозу.

Одна идея, но разные задачи

Американская GMLRS является ракетой класса "земля – земля". Она должна доставить боевую часть к наземной цели, положение которой может измениться после запуска. Передача новых координат помогает скорректировать маршрут, но сама по себе не превращает обычную GMLRS в ракету с автономным поиском противника.

Турецкая SİPER Block 2 решает более сложную задачу встречи с движущимся воздушным объектом. Необходимо учитывать скорость и направление цели, поддерживать сопровождение и обеспечивать конечное наведение. Именно поэтому смена назначенной цели для зенитной ракеты отличается от передачи новых координат наземному боеприпасу.

В то же время сама идея смены цели после запуска не является абсолютно новой. Например, "Милитари 24" ранее рассказывал о Sea Venom с двусторонним каналом связи, который позволяет оператору уточнять точку поражения или менять цель. Новизна нынешних испытаний заключается в демонстрации соответствующих возможностей на конкретных ракетных платформах.

Без разведки и связи ракета не станет "умнее"

Испытания показывают, что ракета все больше зависит от окружающих ее систем. Чтобы изменить задачу после запуска, необходимо своевременно обнаружить новую цель, подтвердить ее положение и передать команду в полете. Если связь прервана или данные поступили слишком поздно, потенциальные преимущества уменьшаются.

Lockheed Martin называет это развитием сетевых высокоточных ударов и считает, что соответствующий канал связи можно применить также к ER GMLRS и ракетам PrSM. ER GMLRS разрабатывается с дальностью до 150 километров, а перспективная система PrSM Increment 4 должна поражать цели на расстоянии не менее 1000 километров. На таких дистанциях проблема устаревших координат только усугубляется.

Однако в отношении ER GMLRS и PrSM компания говорит о возможности применения технологии, а не о подтвержденных аналогичных испытаниях или серийном оснащении. Кроме того, каналы передачи данных могут быть уязвимы для радиоэлектронной борьбы, а внешнее сопровождение подвижной цели требует надежной разведывательной сети.

Что это меняет для Украины

Для Украины оба сценария представляют практический интерес. HIMARS уже давно применяются против российских складов, командных пунктов и военной техники. Возможность обновлять целеуказание потенциально помогла бы вести огонь по мобильным объектам, которые покидают позицию после обнаружения. Но только при условии, что разведка не теряет цель и может передавать информацию на протяжении всего полета ракеты.

Для ПВО смена цели после запуска могла бы быть полезной во время сложных атак, когда новые воздушные угрозы появляются уже после старта перехватчика. Однако такая функция не гарантирует, что ракету можно будет перенаправить на любую новую цель: значение имеют ее положение, скорость, запас энергии и время до завершения полета.

Украинские военные сталкиваются и с обратной проблемой: противник пытается сделать свои ударные беспилотники более маневренными. Как ранее пояснял 24 Канал, отдельные модернизированные "Шахеды" могут получать новые команды во время полета. Таким образом, борьба все больше разворачивается не только между самими боеприпасами и средствами ПВО, но и между сетями разведки, связи и управления.

В настоящее время американские и турецкие новости касаются успешных демонстраций. Их не стоит воспринимать как доказательство того, что каждая серийная GMLRS или SİPER Block 2 уже может произвольно менять цели в боевых условиях. В то же время обе программы указывают на одно: высокоточное оружие должно оставаться управляемым даже после запуска, когда обстановка уже успела измениться.