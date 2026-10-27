HIMARS сможет поражать цели на расстоянии 1000 километров: американские оружейники разрабатывают новую ракету

О новом этапе разработки сообщила компания Lockheed Martin. Компания стала одним из пяти участников конкурса армии США на создание нового поколения высокоточных ракет PrSM. От будущего оружия требуют не только вдвое большей дальности полета, чем у базовой версии, но и способности поражать движущиеся корабли и наземные цели, которые могут менять позиции.

Реклама Adv

Новый двигатель позволит удвоить дальность ракеты

Главная особенность PrSM Increment 4 заключается в новой силовой установке, которую для Lockheed Martin разрабатывает L3Harris. В отличие от предыдущих модификаций с твердотопливным ракетным двигателем, новая ракета будет использовать прямоточный воздушно-реактивный двигатель. После работы стартового ускорителя она переходит в маршевый режим с использованием атмосферного воздуха.

Это позволяет более эффективно использовать запас топлива, поскольку прямоточному двигателю не нужно нести на борту окислитель на весь полет. "Милитари 24" уже рассказывал о наземных испытаниях силовой установки PrSM Increment 4, в ходе которых был проверен переход между работой стартового ускорителя и прямоточного двигателя.

Теперь разработчик готовится к изготовлению опытных ракет и их конкурсным летным испытаниям. Заявленная дальность Increment 4 составляет не менее 1000 километров. Для сравнения: базовая версия PrSM имеет дальность более 400 километров, тогда как в программе новой модификации ориентируются примерно на удвоение возможностей предыдущей ракеты.

HIMARS не придется переделывать под новую ракету

Несмотря на смену двигателя и значительно большую дальность, Lockheed Martin планирует сохранить совместимость новой ракеты с американскими реактивными системами залпового огня. PrSM Increment 4 должна использовать тот же транспортно-пусковой контейнер и интерфейс системы управления огнем, что и предыдущие версии. Ее планируют запускать с колесных M142 HIMARS и гусеничных M270A2.

Для сравнения: ракеты ATACMS, которые уже применяет Украина, имеют дальность, в зависимости от модификации, примерно от 165 до 300 километров. Как сообщает "Милитари 24", Украина также договорилась о закупке ракет ATACMS M39 у Турции.

Впрочем, совместимость новой модификации с пусковыми установками и заявленные характеристики еще предстоит подтвердить летными испытаниями.

PrSM Increment 4 предназначена для атаки движущихся кораблей

Еще одно отличие новой версии заключается в системе наведения. Если базовая версия PrSM в первую очередь предназначена для ударов по наземным целям с известными координатами, то Increment 4 должна поражать также движущиеся морские объекты и наземные цели, способные менять позиции.

Lockheed Martin использует наработки центра Strigo Product Center, который занимается радиочастотными датчиками, каналами передачи данных и головками самонаведения. Компания уже инвестировала в это направление примерно 250 миллионов долларов. Конкретные характеристики датчиков, принцип работы головки самонаведения и возможности коррекции траектории производитель пока не раскрывает.

Пять компаний будут бороться за заказ США

Lockheed Martin не получила эксклюзивного контракта на серийное производство PrSM Increment 4. Согласно официальному сообщению армии США, 29 сентября 2026 года соглашения на разработку прототипов были заключены с пятью производителями: Lockheed Martin, Anduril, Castelion, Mach Industries и RTX.

На 2027 финансовый год запланированы первые конкурсные летные испытания. В 2028 году предусмотрен следующий этап, по результатам которого армия США определит перспективных разработчиков и возможные дальнейшие контракты.

Lockheed Martin заявляет об инвестициях более 300 миллионов долларов в развитие двигателей, и еще 300 миллионов долларов – в производственную линию с автоматизацией и аддитивными технологиями. Серийный выпуск Increment 4 в будущем могут организовать на предприятии в Камдене, штат Арканзас, где производят предыдущие версии PrSM.

Подобные проекты развиваются и в Европе. В частности, "Милитари 24" сообщал о французском комплексе Thundart – перспективной ракетной системе с планами увеличения дальности до 500 километров.

Сроки начала серийного производства PrSM Increment 4 и принятия ракеты на вооружение пока не объявлены. О ее передаче Украине также речь не идет.