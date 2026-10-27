HIMARS зможе бити на 1000 кілометрів: американські зброярі готують нову ракету

Про новий етап розробки повідомила Lockheed Martin. Компанія стала одним із п'яти учасників конкурсу армії США на створення нового покоління високоточних ракет PrSM. Від майбутньої зброї вимагають не лише вдвічі більшої дальності польоту, ніж у базової версії, а й здатності уражати рухомі кораблі та наземні цілі, які можуть змінювати позиції.

Реклама Adv

Новий двигун дозволить подвоїти дальність ракети

Головна особливість PrSM Increment 4 полягає в новій силовій установці, яку для Lockheed Martin розробляє L3Harris. На відміну від попередніх модифікацій із твердопаливним ракетним двигуном, нова ракета використовуватиме прямоточний повітряно-реактивний двигун. Після роботи стартового прискорювача вона переходить на маршовий режим із використанням атмосферного повітря.

Це дозволяє ефективніше використовувати запас пального, оскільки прямоточному двигуну не потрібно нести на борту окисник для всього польоту. Мілітарі 24 уже розповідав про наземні випробування силової установки PrSM Increment 4, під час яких перевірили перехід між роботою стартового прискорювача та прямоточного двигуна.

Тепер розробник готується до виготовлення дослідних ракет та їхніх конкурсних льотних випробувань. Заявлена дальність Increment 4 становить щонайменше 1000 кілометрів. Для порівняння, базова PrSM має дальність понад 400 кілометрів, тоді як у програмі нової модифікації орієнтуються приблизно на подвоєння можливостей попередньої ракети.

HIMARS не доведеться переробляти під нову ракету

Попри зміну двигуна та значно більшу дальність, Lockheed Martin планує зберегти сумісність нової ракети з американськими реактивними системами залпового вогню. PrSM Increment 4 повинна використовувати той самий транспортно-пусковий контейнер та інтерфейс системи управління вогнем, що й попередні версії. Її планують запускати з колісних M142 HIMARS і гусеничних M270A2.

Для порівняння, ракети ATACMS, які вже застосовує Україна, мають дальність залежно від модифікації приблизно від 165 до 300 кілометрів. Як повідомляв Мілітарі 24, Україна також домовилася про закупівлю ракет ATACMS M39 у Туреччини.

Утім, сумісність нової модифікації з пусковими установками та заявлені характеристики ще мають підтвердити льотними випробуваннями.

PrSM Increment 4 має атакувати рухомі кораблі

Ще одна відмінність нової версії полягає у системі наведення. Якщо базова PrSM передусім призначена для ударів по наземних цілях із відомими координатами, то Increment 4 повинна уражати також рухомі морські об'єкти та наземні цілі, що можуть змінювати позиції.

Lockheed Martin використовує напрацювання центру Strigo Product Center, який займається радіочастотними сенсорами, каналами передачі даних і головками самонаведення. Компанія вже інвестувала в цей напрям приблизно 250 мільйонів доларів. Конкретні характеристики сенсорів, принцип роботи головки самонаведення та можливості корекції траєкторії виробник поки не розкриває.

П'ять компаній змагатимуться за замовлення США

Lockheed Martin не отримала ексклюзивного контракту на серійне виробництво PrSM Increment 4. За офіційним повідомленням армії США, 29 вересня 2026 року угоди на розробку прототипів уклали з п'ятьма виробниками: Lockheed Martin, Anduril, Castelion, Mach Industries та RTX.

На 2027 фінансовий рік заплановано перші конкурсні льотні випробування. У 2028 році передбачено наступний етап, за результатами якого армія США визначатиме перспективних розробників та можливі подальші контракти.

Lockheed Martin заявляє про інвестиції понад 300 мільйонів доларів у розвиток двигунів, ще 300 мільйонів доларів у виробничу лінію з автоматизацією та адитивними технологіями. Серійний випуск Increment 4 у майбутньому можуть організувати на підприємстві в Камдені, штат Арканзас, де виготовляють попередні версії PrSM.

Схожі проєкти розвиваються й у Європі. Зокрема, Мілітарі 24 повідомляв про французький комплекс Thundart, перспективну ракетну систему з планами нарощування дальності до 500 кілометрів.

Строки початку серійного виробництва PrSM Increment 4 та прийняття ракети на озброєння поки не оголошені. Про її передачу Україні також не йдеться.