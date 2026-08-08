Про це йдеться в документах Держдепартаменту США, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу США 6 серпня 2026 року.

Що відомо про купівлю Україною ракет ATACMS?

Загалом Київ придбав в Анкари:

70 ракет M39 ATACMS;

12 установок M270 MLRS;

2524 реактивні снаряди M26 із касетними боєголовками;

47 тисяч касетних артилерійських снарядів калібру 203 мм.

Передачу озброєння планують розпочати після завершення 15-денного терміну розгляду угоди Конгресом. Відповідні документи Держдепартамент США передав законодавцям 3 серпня.

Окремо голосувати за передачу зброї Конгрес не має.

Якщо протягом 15 днів Палата представників і Сенат не ухвалять спільну резолюцію проти угоди, дозвіл США на реекспорт автоматично набуде чинності.

Зверніть увагу! Палата представників перебуває на канікулах до 31 серпня 2026 року, а Сенат – до 14 вересня 2026 року.

Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії.

У Держдепартаменті пояснили, що Туреччина хоче позбутися частини застарілих боєприпасів і спрямувати кошти на модернізацію армії. Україна ж планує використати це озброєння для посилення своїх наступальних і оборонних можливостей у війні проти Росії.

Що відомо про ракети ATACMS M39?

M39 – це перша серійна версія балістичної ракети ATACMS. Вона може вражати цілі на відстані до приблизно 165 кілометрів.

Ракета використовує інерційну систему навігації з лазерними гіроскопами, але не має супутникової корекції GPS.

Попри відносно невисоку точність, M39 має потужну касетну бойову частину вагою близько 560 кілограмів.

Вона містить 950 суббоєприпасів M74, які призначені для ураження піхоти, легкої техніки, систем ППО та інших цілей на площі.

Кожен M74 важить близько 500 грамів і має діаметр 75 мм. Після вибуху він утворює приблизно 260 уламків, які можуть уражати цілі на площі до 15 квадратних метрів.