Немецкая оборонно-технологическая компания STARK представила 12-метровый автономный беспилотный катер Vanta 12, предназначенный для длительного патрулирования, разведки, радиоэлектронной борьбы и выполнения ударных задач. Платформа развивает скорость свыше 40 узлов, имеет заявленную дальность до 1200 морских миль и может нести до 2 тонн полезной нагрузки.

Vanta выросла из разведчика в полноценную боевую платформу

Название Vanta уже знакомо читателям "Милитари 24". Весной компания STARK представила шестиметровый катер Vanta 6, созданный в первую очередь для длительного наблюдения за морским пространством, поиска подозрительных судов и контроля за "теневым флотом" России. О том, как Vanta 6 с ИИ должна была следить за российскими судами даже с выключенным AIS, "Милитари 24" рассказывал ранее.

Vanta 12 развивает ту же концепцию, но уже в другом масштабе. Длина корпуса увеличилась до 12 метров, полезная нагрузка составляет до 2 тонн, а автономность позволяет оставлять платформу в море в течение нескольких недель.

Идея заключается не только в том, чтобы построить катер большего размера. Дополнительные размеры и грузоподъемность позволяют превратить Vanta в модульный носитель датчиков, средств РЭБ и вооружения, конфигурацию которого можно менять в зависимости от конкретной миссии.

"Война в Украине показала, насколько быстро беспилотные системы могут изменить ситуацию на море. Для Европы это особенно актуально там, где необходимо постоянно контролировать большие акватории и защищать критически важную инфраструктуру", – пояснил COO STARK Ukraine Максим Черкис.

Десять Cascade запускаются прямо с катера

Один из самых интересных вариантов оснащения Vanta 12 превращает катер в морской носитель воздушных ударных УАБ.

STARK уже интегрировала на платформу десять баражирующих боеприпасов Cascade собственной разработки и провела их запуски. То есть катер может подойти к нужному району по морю, оставаясь вдали от береговой базы, после чего применять воздушные средства поражения.

Сам Cascade компания показала ранее. Это контейнерный баражирующий боеприпас, который создавали для быстрого запуска с различных платформ, включая автомобили и морские дроны. "Милитари 24" уже подробно рассказывал, как "Cascade" работает в сочетании с системами STARK и может запускаться с беспилотного катера "Vanta".

В случае с Vanta 12 эта концепция приобрела гораздо больший масштаб: на борту одновременно может находиться десять таких аппаратов.

Фактически морской дрон становится мобильной пусковой платформой, которая доставляет воздушные беспилотники ближе к району их применения и при этом сама остается беспилотной.

Четыре Sea Venom для работы по кораблям

Еще более серьезное вооружение Vanta 12 получил для борьбы с морскими целями. На катер интегрировали четыре управляемые противокорабельные ракеты Sea Venom производства MBDA.

Sea Venom разрабатывалась Великобританией и Францией как высокоточное противокорабельное оружие для действий в прибрежной зоне. Ракета имеет двусторонний канал передачи данных, поэтому оператор может контролировать атаку, уточнять точку наведения или менять цель уже после запуска.

Military 24 ранее упоминал Sea Venom в контексте морских вертолетов Wildcat HMA2, которые могут применять эти ракеты против надводных целей. Теперь носителем такого вооружения становится и беспилотный катер.

Для Vanta 12 интеграция Sea Venom принципиально меняет роль платформы. Она может не только обнаруживать и сопровождать подозрительное судно, но и при соответствующей конфигурации получает собственное средство поражения морских целей.

При этом STARK не ограничивает платформу конкретным набором вооружения. Модульная архитектура позволяет устанавливать другие датчики, системы РЭБ или эффекторы в зависимости от требований заказчика.

Искусственный интеллект управляет не одним катером

Для автономной работы Vanta использует программную платформу Minerva от STARK, которая объединяет беспилотные системы различных типов в одну систему управления.

То есть Vanta 12 рассматривают не как отдельную "умную лодку", а как часть более широкой сети. Морские и воздушные дроны могут получать задания через общую программную среду, обмениваться информацией и работать вместе с пилотируемыми кораблями.

Этот подход хорошо виден именно на примере Cascade: Vanta движется по морю, выполняет разведку, после чего с ее борта может быть запущен воздушный боеприпас.

Подобная эволюция уже происходит и с украинскими морскими дронами. "Милитари 24" рассказывал, что MAGURA постепенно превратилась из ударного катера в многофункциональную платформу, которая может запускать воздушные дроны, работать с гидролокаторами и выполнять другие задачи.

Балтика нуждается в дронах, которые могут неделями оставаться в море

STARK объясняет появление Vanta 12 прежде всего изменением ситуации в Северном и Балтийском морях. Там проходят подводные кабели, энергетические коммуникации и важные морские маршруты, которые все чаще рассматриваются как потенциальные цели для гибридных операций.

Проблема заключается в масштабах. Постоянно патрулировать огромные морские районы обычными фрегатами, корветами и патрульными кораблями дорого, а количество таких кораблей ограничено.

Беспилотный катер может работать иначе. Он способен длительное время оставаться в заданном районе, собирать данные с помощью датчиков и привлекать внимание оператора только тогда, когда обнаружена подозрительная активность.

"Подозрительная активность возле кабеля или энергетического объекта сама по себе еще не означает атаку, но ее важно вовремя заметить, проследить за развитием ситуации и иметь возможность быстро отреагировать", – отмечает Черкис.

Именно поэтому отдельным направлением для Vanta 12 является интеграция средств радиоэлектронной борьбы. В условиях, когда над морем все активнее используются воздушные БПЛА, морская платформа может одновременно работать как разведчик и носитель систем противодействия дронам.

Vanta 12 уже прошла испытания на учениях НАТО

Новый катер уже принял участие в REPMUS, крупнейших учениях НАТО, посвященных роботизированным и беспилотным морским системам.

Во время учений Vanta 12 работал вместе с пилотируемыми и беспилотными платформами, выполнял сценарии миссий, использовал Minerva и демонстрировал запуск Cascade. Применение Sea Venom отрабатывалось в симуляции.

Для Украины REPMUS также хорошо знаком. "Милитари 24" ранее сообщал, что во время учений REPMUS украинская команда смогла условно "потопить" фрегат НАТО, продемонстрировав возможности морских беспилотных систем.

Именно украинский опыт войны в Черном море стал одним из главных доказательств того, что относительно небольшие беспилотные платформы могут изменять баланс сил даже против традиционного флота.

Vanta планируют производить в гораздо большем количестве

Для масштабирования семейства Vanta STARK сотрудничает с немецкой Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Партнеры планируют создать промышленную базу, которая позволит выпускать беспилотные катера в Германии и в дальнейшем расширять производство в других странах Европы.

Для Vanta 12 это принципиальная часть концепции. STARK рассматривает беспилотные катера не как единичные дорогостоящие экспериментальные суда, а как системы, которые можно производить серийно и развертывать в значительном количестве.

Такой подход фактически переносит на море опыт, который война в Украине уже сформировала для воздушных дронов: вместо того, чтобы делать ставку лишь на небольшое количество дорогостоящих платформ, военные получают возможность распределить датчики и вооружение между большим количеством беспилотных носителей.

В случае с Vanta 12 это уже не просто "глаза" в море. Двенадцатиметровый катер может неделями вести наблюдение, работать с РЭБ, запускать ударные дроны и нести противокорабельные ракеты, оставляя людей вдали от зоны наибольшего риска.