Німецька оборонно-технологічна компанія STARK представила 12-метровий автономний безекіпажний катер Vanta 12, призначений для тривалого патрулювання, розвідки, радіоелектронної боротьби та ударних завдань. Платформа розвиває швидкість понад 40 вузлів, має заявлену дальність до 1200 морських миль і може нести до 2 тонн корисного навантаження.

Vanta виросла з розвідника у повноцінну бойову платформу

Назва Vanta вже знайома читачам Мілітарі 24. Навесні STARK показала шестиметровий Vanta 6, створений насамперед для тривалого спостереження за морським простором, пошуку підозрілих суден та контролю "тіньового флоту" Росії. Про те, як Vanta 6 із ШІ мала стежити за російськими суднами навіть із вимкненим AIS, Мілітарі 24 розповідав раніше.

Vanta 12 розвиває цю саму концепцію, але вже в іншому масштабі. Довжина корпусу зросла до 12 метрів, корисне навантаження становить до 2 тонн, а автономність дозволяє залишати платформу в морі протягом кількох тижнів.

Ідея полягає не лише в тому, щоб зробити більший катер. Додаткові розміри та вантажопідйомність дають змогу перетворити Vanta на модульний носій сенсорів, засобів РЕБ та озброєння, конфігурацію якого можна змінювати залежно від конкретної місії.

"Війна в Україні показала, наскільки швидко безпілотні системи можуть змінити ситуацію на морі. Для Європи це особливо актуально там, де потрібно постійно контролювати великі акваторії та захищати критичну інфраструктуру", - пояснив COO STARK Ukraine Максим Черкіс.

Десять Cascade запускаються просто з катера

Один із найцікавіших варіантів оснащення Vanta 12 перетворює катер на морський носій повітряних ударних дронів.

STARK уже інтегрувала на платформу десять баражуючих боєприпасів Cascade власної розробки та провела їхні пуски. Тобто катер може підійти до потрібного району морем, залишаючись далеко від берегової бази, після чого застосовувати повітряні засоби ураження.

Сам Cascade компанія показала раніше. Це контейнерний баражуючий боєприпас, який створювали для швидкого запуску з різних платформ, включно з автомобілями та морськими дронами. Мілітарі 24 уже детально розповідав, як Cascade працює разом із системами STARK та може запускатися з безекіпажного катера Vanta.

У випадку Vanta 12 ця концепція отримала значно більший масштаб: на борту одночасно може перебувати десять таких апаратів.

Фактично морський дрон стає мобільною пусковою платформою, яка доставляє повітряні безпілотники ближче до району їхнього застосування та водночас сама залишається безекіпажною.

Чотири Sea Venom для роботи по кораблях

Ще серйозніше озброєння Vanta 12 отримав для боротьби з морськими цілями. На катер інтегрували чотири керовані протикорабельні ракети Sea Venom виробництва MBDA.

Sea Venom створювалася Великою Британією та Францією як високоточна протикорабельна зброя для роботи у прибережній зоні. Ракета має двосторонній канал передачі даних, тому оператор може контролювати атаку, уточнювати точку наведення або змінювати ціль уже після запуску.

Мілітарі 24 раніше згадував Sea Venom у контексті морських вертольотів Wildcat HMA2, які можуть застосовувати ці ракети проти надводних цілей. Тепер носієм такого озброєння стає і безекіпажний катер.

Для Vanta 12 інтеграція Sea Venom принципово змінює роль платформи. Вона може не лише знайти та супроводжувати підозріле судно, а й за відповідної конфігурації отримує власний засіб ураження морських цілей.

При цьому STARK не обмежує платформу конкретним набором озброєння. Модульна архітектура дозволяє встановлювати інші сенсори, системи РЕБ або ефектори залежно від вимог замовника.

Штучний інтелект керує не одним катером

Для автономної роботи Vanta використовує програмну платформу Minerva від STARK, яка об'єднує безпілотні системи різних типів в одну систему управління.

Тобто Vanta 12 розглядають не як окремий "розумний човен", а як частину ширшої мережі. Морські та повітряні дрони можуть отримувати завдання через спільне програмне середовище, обмінюватися інформацією та працювати разом із пілотованими кораблями.

Цей підхід добре видно саме на прикладі Cascade: Vanta рухається морем, виконує розвідку, після чого з її борту може бути запущений повітряний боєприпас.

Подібна еволюція вже відбувається і з українськими морськими дронами. Мілітарі 24 розповідав, що MAGURA поступово перетворилася з ударного катера на багатофункціональну платформу, яка може запускати повітряні дрони, працювати з гідролокаторами та виконувати інші завдання.

Балтика потребує дронів, які можуть тижнями залишатися в морі

STARK пояснює появу Vanta 12 насамперед зміною ситуації у Північному та Балтійському морях. Там проходять підводні кабелі, енергетичні комунікації та важливі морські маршрути, які дедалі частіше розглядаються як потенційні цілі для гібридних операцій.

Проблема полягає у масштабах. Постійно патрулювати величезні морські райони звичайними фрегатами, корветами та патрульними кораблями дорого, а кількість таких кораблів обмежена.

Безекіпажний катер може працювати інакше. Він здатен тривалий час залишатися в заданому районі, збирати дані сенсорами та привертати увагу оператора лише тоді, коли виявлено підозрілу активність.

"Підозріла активність біля кабелю чи енергетичного об'єкта сама по собі ще не означає атаку, але її важливо вчасно помітити, простежити за розвитком ситуації та мати можливість швидко відреагувати", - зазначає Черкіс.

Саме тому окремим напрямом для Vanta 12 є інтеграція засобів радіоелектронної боротьби. В умовах, коли над морем дедалі активніше використовуються повітряні БпЛА, морська платформа може одночасно працювати як розвідник і носій систем протидії дронам.

Vanta 12 вже перевірили на навчаннях НАТО

Новий катер уже взяв участь у REPMUS, найбільших навчаннях НАТО, присвячених роботизованим і безекіпажним морським системам.

Під час навчань Vanta 12 працював разом із пілотованими та безпілотними платформами, виконував місійні сценарії, використовував Minerva та демонстрував запуск Cascade. Застосування Sea Venom відпрацьовувалося у симуляції.

Для України REPMUS також добре знайомий. Мілітарі 24 раніше розповідав, що під час навчань REPMUS українська команда змогла умовно "потопити" фрегат НАТО, продемонструвавши можливості морських безпілотних систем.

Саме український досвід війни в Чорному морі став одним із головних доказів того, що відносно невеликі безекіпажні платформи можуть змінювати баланс сил навіть проти традиційного флоту.

Vanta хочуть виробляти у значно більшій кількості

Для масштабування сімейства Vanta STARK співпрацює з німецькою Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Партнери планують створити промислову базу, яка дозволить випускати безекіпажні катери у Німеччині та надалі розширювати виробництво в інших країнах Європи.

Для Vanta 12 це принципова частина концепції. STARK розглядає безекіпажні катери не як одиничні дорогі експериментальні кораблі, а як системи, які можна виробляти серійно та розгортати у значній кількості.

Такий підхід фактично переносить на море досвід, який війна в Україні вже сформувала для повітряних дронів: замість ставки лише на невелику кількість дорогих платформ військові отримують можливість розосередити сенсори та озброєння між великою кількістю безекіпажних носіїв.

У випадку Vanta 12 це вже не лише "очі" в морі. Дванадцятиметровий катер може тижнями вести спостереження, працювати з РЕБ, запускати ударні дрони та нести протикорабельні ракети, залишаючи людей далеко від зони найбільшого ризику.