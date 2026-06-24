Испытали "идеальный щит": что известно о новой системе ПРО США

В США прошло первое испытание новой системы противоракетной обороны – Golden Dome for America (GDA). Министр обороны США отметил, что это "идеальный щит".

Об этом сообщил Пит Гегсет.

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Как прошло испытание системы GDA?

По словам Гегсета, 24 июня состоялось первое успешное испытание новой системы ПРО. Он добавил, что лично наблюдал за событием, и все цели во время теста были перехвачены и нейтрализованы без сбоев.

Я видел, как элитные вооружённые силы интегрировались с технологиями нового поколения, чтобы останавливать дроны и крылатые ракеты ещё на подлёте,

– заявил Гегсет.

Министр обороны отметил, что финансирование для создания "идеального щита" стало возможным благодаря принятию закона One Big Beautiful Bill. Именно этот документ обеспечил ресурсную базу для реализации проекта.

Также Гегсет заявил, что президент Дональд Трамп продолжает воплощать в жизнь идеи Стратегической оборонной инициативы (SDI), предложенные еще Рональдом Рейганом. Система Golden Dome, по его словам, должна укрепить обороноспособность США и является "реальной, мощной и реализуемой в соответствии с планом".

Что еще известно о новом американском оружии?

Президент США Дональд Трамп заявил о появлении нового оружия, которое якобы может "уничтожить всё" всего одной ракетой. Более того, по его словам, на данный момент нет систем ПВО, способных обезвредить эту новейшую цель.

Трамп считает, что мир сталкивается с "гораздо большими рисками", чем во время Второй мировой войны. По его словам, это связано с ядерным и новейшим оружием.

Компания AeroVironment передала армии США две новые лазерные противодроновые системы LOCUST мощностью 20 кВт, установленные на лёгких тактических машинах JLTV и способные уничтожать воздушные цели на расстоянии нескольких километров.