Про це повідомив Піт Гегсет.

Дивіться також США відтворять поле бою в Україні для навчання своєї армії

Як пройшло випробування системи GDA?

За словами Гегсета, 24 червня пройшло перше успішне випробування нової системи ПРО. Він додав, що особисто спостерігав за подією, а усі цілі під час тесту були перехоплені та нейтралізовані без збоїв.

Я бачив, як елітні військові сили інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупиняти дрони та крилаті ракети ще на підльоті,

– заявив Гегсет.

Міністр оборони зазначив, що фінансування для створення "ідеального щита" стало можливим завдяки ухваленню закону One Big Beautiful Bill. Саме цей документ забезпечив ресурсну базу для реалізації проєкту.

Також Гегсет заявив, що президент Дональд Трамп продовжує втілювати ідеї Стратегічної оборонної ініціативи (SDI), запропоновані ще Рональдом Рейганом. Система Golden Dome, за його словами, має посилити обороноздатність США та є "реальною, потужною і такою, що рухається за планом".

Що ще відомо про нову американську зброю?

Президент США Дональд Трамп заявив про появу нової зброї, яка нібито може "знищити все" лише однією ракетою. Ба більше, за його словами, наразі немає систем ППО, що могли б знешкодити новітню ціль.

Трамп вважає, що світ стикається з "набагато більшими ризиками", ніж під час Другої світової війни. За його словами, це пов'язано з ядерною та новітньою зброєю.

AeroVironment передала армії США дві нові лазерні протидронові системи LOCUST потужністю 20 кВт, встановлені на легких тактичних машинах JLTV, здатні знищувати повітряні цілі на відстані кількох кілометрів.