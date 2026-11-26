Украине для эффективной защиты воздушного пространства нужны как узкопрофильные пилоты для конкретных самолетов, так и специалисты с универсальным опытом. В Воздушных силах ВСУ параллельно готовят преподавателей и обучают молодежь.

Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что опытные летчики сначала осваивают новые для себя типы истребителей, чтобы впоследствии выступать в роли инструкторов. По его словам, хотя союзники часто передают не самую новую технику, украинские защитники быстро адаптируются ради обороны государства.

Баланс между универсалами и узкими специалистами

Отвечая на вопрос, становятся ли летчики универсальными пилотами в процессе освоения F-16, Mirage и, потенциально, Eurofighter, эксперт подчеркнул важность подготовки собственных инструкторов. Опытные пилоты изучают самолеты самостоятельно, а впоследствии передают знания молодому поколению.

То есть имеются пилоты, которые осваивают, опытные. Нам нужно иметь своих инструкторов на этих новых старых самолетах. Как правило, как видите, нам поставляют старую технику. Но мы вынуждены с этим соглашаться даже с такими средствами. Они переходят, изучают сами, а затем обучают молодежь,

– пояснил генерал-лейтенант.

Он добавил, что летчик достигает высочайшего мастерства, когда в совершенстве владеет конкретным типом боевого самолета. Однако современные реалии боевых действий требуют от командования гибкости и сочетания обеих категорий специалистов.

Безусловно, лучше специалист соответствующего уровня на данном типе, чем специалист-универсал. Хотя опыт показывает, что должны быть и те, и другие: и универсалы, и узкопрофильные. Если в качестве критерия взять в целом эффективное применение пилотируемой авиационной техники в наших Силах обороны Украины,

– подытожил Романенко.

Именно такой сбалансированный подход дает Воздушным силам ВСУ в максимально эффективно интегрировать разнородный западный авиапарк и поддерживать устойчивую боеспособность в условиях войны.

Обучение в боевых условиях

Украинские летчики постоянно совершенствуют мастерство даже во время выполнения боевых вылетов. В частности, в ноябре Украинские пилоты истребителей F-16 провели совместные учения с авиацией шести стран НАТО, возвращаясь к отработке маневров сразу после отражения массированной воздушной атаки.

Подобные маневры и взаимодействие с партнерами по Альянсу позволяют отработать совместимость процедур связи, тактики и наведения по стандартам НАТО в кратчайшие сроки. В то же время сочетание учебных элементов с реальными перехватами вражеских ракет и дронов формирует у украинских авиаторов уникальный опыт, которого в настоящее время нет ни у одной армии мира.