Adv

Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що досвідчені льотчики спершу опановують нові для себе типи винищувачів, щоб згодом виступати інструкторами. За його словами, хоча союзники часто передають не найновішу техніку, українські захисники швидко адаптуються заради оборони держави.

Баланс між універсалами та вузькими фахівцями

Відповідаючи на запитання, чи стають льотчики універсальними пілотами під час опанування F-16, Mirage та потенційно Eurofighter, експерт наголосив на важливості підготовки власних інструкторів. Досвідчені пілоти вивчають борти самі, а згодом передають знання молодому поколінню.

Тобто є пілоти, які засвоюють, досвідчені. Нам треба мати своїх інструкторів на цих нових старих. Як правило, бачите, нам старе поставляють. Але ми вимушені з цим погоджуватися навіть з такими засобами. Вони переходять, вивчають самі й потім навчають молодь– пояснив генерал-лейтенант.

Він додав, що льотчик досягає найвищої майстерності, коли досконало володіє конкретним типом бойового літака. Проте сучасні реалії бойових дій вимагають від командування гнучкості та поєднання обох категорій спеціалістів.

Безумовно, краще фахівець відповідного рівня на цьому типі, чим фахівець-універсал. Хоча досвід показує, що повинні бути й ті, й інші: і універсали, і вузько спрямовані. Якщо за критерій взяти в цілому ефективне застосування пілотованої авіаційної техніки в наших Силах оборони України– підсумував Романенко.

Саме такий збалансований підхід дає Повітряним силам ЗСУ максимально ефективно інтегрувати різнорідний західний авіапарк і підтримувати стійку боєздатність в умовах війни.

Навчання у бойових умовах

Українські льотчики постійно вдосконалюють майстерність навіть під час виконання бойових вильотів. Зокрема, у листопаді українські пілоти винищувачів F-16 провели спільні тренування з авіацією шести країн НАТО, повертаючись до відпрацювання маневрів одразу після відбиття масованої повітряної атаки.

Подібні маневри та взаємодія з партнерами Альянсу дозволяють відпрацьовувати сумісність процедур зв'язку, тактики й наведення за стандартами НАТО в найстисліші терміни. Водночас поєднання навчальних елементів із реальними перехопленнями ворожих ракет і дронів формує в українських авіаторів унікальний досвід, якого наразі не має жодна армія світу.