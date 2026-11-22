Про це повідомили в АрміяInform.

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Які країни долучилися до спільного авіаційного тренування?

Спільне навчання авіаторів і наземних пунктів управління України та Коаліції охочих тривало 19 та 20 листопада 2026 року.

До навчань залучили понад 20 літаків країн-партнерів – Великої Британії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Швеції та Туреччини. Їхні екіпажі працювали в повітряному просторі країн НАТО.

Українські пілоти виконували завдання над Україною на винищувачах F-16 та літаку дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C.

У Повітряних силах пояснили, що під час тренування відпрацювали єдиний алгоритм дій для потенційних спільних місій із партнерами. Для цього використовували новостворений сегмент системи управління Повітряних сил, який, за оцінкою військових, уже продемонстрував ефективність під час реальних бойових дій.

Основною метою навчання було налагодити координацію, взаємодію та зв'язок між силами коаліції, щоб вони могли діяти спільно під час майбутніх повітряних операцій.

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Як українські пілоти поєднали бойову роботу з тренуваннями?

Навчання збіглося в часі з масованою ракетно-дроновою атакою Росії по Україні. Під час відбиття удару українські пілоти F-16 збили багато російських крилатих ракет.

У Повітряних силах зазначили, що після відбиття атаки екіпажі літаків і фахівці бойового управління одразу повернулися до виконання тренувальних місій. При цьому вони не знижували рівня бойової готовності.

У командуванні наголосили, що тренування стало продовженням циклу заходів для вдосконалення сумісності протоколів планування та виконання повітряних місій. Робота над спільними алгоритмами з партнерами триватиме, а результати навчань проаналізують для покращення майбутньої взаємодії.

Питання посилення української бойової авіації залишається одним із пріоритетів співпраці із союзниками. Зокрема, 18 листопада Володимир Зеленський повідомив про прогрес у питанні отримання додаткових F-16 та заявив, що Україна разом із партнерами готує відповідні рішення.