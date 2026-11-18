Зеленський анонсував збільшення української авіації / Shutterstock (ілюстративне)
Президент України Володимир Зеленський 18 листопада повідомив про прогрес у питанні отримання літаків F-16.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.
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Що сказав Зеленський про F-16?
Президент підкреслив, що Україні потрібно більше літаків. Так, Київ разом із партнерами готує відповідну спільну роботу. Так, невдовзі будуть рішення щодо цього питання.
Буде більше нашої авіації
Прогнози
17 листопада під час засідання "Рамштайн" президент заявив, що Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16. Частина наявних літаків перебуває на ремонті й тимчасово не може виконувати бойові завдання.
Тим часом 14 листопада міністр оборони України Євгеній Хмара та його канадський колега Девід Макгінті обговорили прискорення постачання боєприпасів для F-16 і ракет PAC-3.
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