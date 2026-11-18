Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Adv

популярні відео

Що сказав Зеленський про F-16?

Президент підкреслив, що Україні потрібно більше літаків. Так, Київ разом із партнерами готує відповідну спільну роботу. Так, невдовзі будуть рішення щодо цього питання.

Буде більше нашої авіації– наголосив Зеленський.

17 листопада під час засідання "Рамштайн" президент заявив, що Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16. Частина наявних літаків перебуває на ремонті й тимчасово не може виконувати бойові завдання.

Тим часом 14 листопада міністр оборони України Євгеній Хмара та його канадський колега Девід Макгінті обговорили прискорення постачання боєприпасів для F-16 і ракет PAC-3.